Son Dakika Haberleri: Adapazarı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü
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Adapazarı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü

1 saat önce

Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Adapazarı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Adapazarı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü, System.String[]
Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Adapazarı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Nayir, mesajında, Adapazarı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümünü kutlamanın sevincini yaşadıklarını bildirdi.
Nayir, en değerli hazine olan vatan topraklarının, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde, milletin canını hiçe sayarak, vatansever kimliği ve bağımsız yaşama iradesiyle yazdığı "Kurtuluş Destanı yla kazanılmış olduğunu her karışının şehitlerin asil kanlarıyla sulandığını belirtti.
Nayir, mesajında şunları kaydetti:
"Milli ve manevi değerlerimiz uğruna ecdadımızın gösterdiği büyük fedakarlık ve kahramanlıklar üzerine bu kutlu anlayışla inşa edilen cumhuriyetimizin, gelecek teminatı gençlerimiz tarafından iyi bilinmesi ve öğretilmesi suretiyle; ilimde, fende, kültürde ve sanatta ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne taşımak hepimizin görevidir. Bu sayede, aziz milletimizin evlatları, ülkeleri için canı pahasına mücadele veren şehit ve gazilerimizin mirasına sahip çıkarak, birlik ve beraberliğini her daim koruyacaktır. Bu anlamlı günde, cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, kahraman şehitlerimizi ve gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor, tüm Sakaryalıların '21 Haziran Kurtuluş Günü' nü en içten duygularımla tebrik ediyorum."
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 10:34 Kaynak: AA
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