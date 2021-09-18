Adapazarı'nın meşhur köftesi Neydi? Muhlamaya süt katılır mı?

1- Yemek yapmaya başlamadan önce tüm malzemelerini tam ölçüleriyle birlikte hazırlayıp dizmeye ne denir?a- Mizanpleb- Ön sıralamac- Mizanplasd- Ölçüleme2- Süt ve meyvenin birlikte dinlendirilmesiyle yapılan geleneksel tatlımızın adı nedir?

1- Yemek yapmaya başlamadan önce tüm malzemelerini tam ölçüleriyle birlikte hazırlayıp dizmeye ne denir? a- Mizanple b- Ön sıralama c- Mizanplas d- Ölçüleme 2- Süt ve meyvenin birlikte dinlendirilmesiyle yapılan geleneksel tatlımızın adı nedir? a- Süt hurması b- İncir uyutması c- Bestel d- Kayısı karası 3- Hangisi Karadeniz'de muhlama (kuymak) için bölgeden bölgeye değişerek kullanılan malzemelerden biri değildir? a- Buğday unu b- Süt c- Tereyağı d- Zeytinyağı 4- Kafkaslar'dan gelerek İstanbul saray mutfağına giren, bol cevizli yemeğimiz hangisidir? a- Suböreği b- Midye dolma c- Topik d- Çerkestavuğu 5- Hangisi kırmızı ve beyaz eti yasaklayan ama deniz ürünlerine izin veren beslenme biçimidir? a- Vegan b- Pesketaryen c- Ketojenik d- Holistik 6- Uzakdoğu'da yakaladığı başarıyla adını duyuran ve İstanbul'da açtığı restoranı Turk'le konuşulan şefimiz kimdir? a- Mehmet Gürs b- Umut Karakuş c- Fatih Tutak d- İbrahim Türk 7- Aşağıdakilerden hangisi küp küp doğrama boyutlarından biri değildir? a- Brunoise b- Medium dice c- Fine brunoise d- Batonette 8- Aşağıdakilerden hangisi Adapazarı'nın coğrafi işaret tescili alan köftesidir? a- Şiş köfte b- Köfte kebabı c- Tepsi köftesi d- Islama köfte CEVAPLAR: 1c, 2b, 3d, 4d, 5b, 6c, 7d, 8d

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