Adapazarı ve Karapürçek İlçe Müftlükleri İdlip'e yardım tırı gönderdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adapazarı ve Karapürçek İlçe Müftlükleri İdlip'e yardım tırı gönderdi - Son Dakika

Adapazarı ve Karapürçek İlçe Müftlükleri İdlip'e yardım tırı gönderdi

6 saat önce

Adapazarı ve Karapürçek İlçe Müftülükleri ortaklaşa Suriye'nin İdlip şehrinde yardıma muhtaç olan vatandaşlara yardım tırı gönderdi.

Adapazarı ve Karapürçek İlçe Müftlükleri İdlip'e yardım tırı gönderdi, System.String[]

Adapazarı ve Karapürçek İlçe Müftülükleri ortaklaşa Suriye'nin İdlip şehrinde yardıma muhtaç olan vatandaşlara yardım tırı gönderdi.


Suriye'de yardıma muhtaç olan vatandaşlara yardım tırları aralıksız gönderilmeye devam ediyor. Sakarya'dan da bir çok kurum ve kuruş yardıma muhtaç olan vatandaşlara yardım tırı gönderiyor. Son olarak Sakarya İl Müftülüğüne bağlı Adapazarı ve Karapürçek İlçe Müftülükleri personeli, kuran kursu hocaları ve cemaatle ortaklaşa yardım tırı hazırladı. Hazırlanan tırların içinde 50 koli gıda maddesi ve 1 tır su bulunduğu öğrenildi. Adapazarı İlçe Müftülüğü önünde yapılan dua ile tırlar yola çıktı.


Rabbim yardım edenlerin hayırlarını kabul eylesin


Adapazarı İlçe Müftüsü Hamit Albayrak konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Adapazarı ve Karapürçek ilçe müftülüğümüzün ortaklaşa yaptığı çalışma ile İdlip'de mazlum olan kardeşlerimize bir nebze olsun yardım eli uzatmak istedik. Personelimiz, kuran kursu hocalarımız ve cemaatimizle birlikte yapmış olduğumuz çalışma neticesinde yaklaşık bin 50 koli gıda maddesi, 1 tır su gönderiyoruz. İdlip'teki kardeşlerimize göndereceğiz. Önümüzdeki hafta 1 tır un yardımını kardeşlerimize göndereceğiz. Rabbim yardım edenlerin hayırlarını kabul eylesin" derken, İl Müftü Yardımcısı Paşa Bektaş ise yaptığı açıklamada, "Adapazarı ve Karapürçek Müftümüzü ve yardım edenleri tebrik ediyorum. Allah razı olsun. Rabbim inşallah yapılacak olan yardımların sağlıklı, sıhhatli güzel bir şekilde şoförlerimiz tarafından İdlip'e ulaştırılmasını yüce Allah'tan temenni ediyorum. Bu vesileyle ben vatanımızın en ucra köşesinde görev yapan başta güvenlik güçlerimiz olmak üzere ülkemiz dışındaki güvenlik güçlerimize de rabbim sağlık, sıhhat ihsan eylesin" diye konuştu. - SAKARYA

Karapürçek, Adapazarı, Suriye, İdlip, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 01:40 Kaynak: İHA
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