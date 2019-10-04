Adapazarı Ziraat Odası Başkanı Ercan Ateş: "Arazi sahiplerine arazilerini takip etmelerini ve anız yakmamalarını rica ediyorum"

SAKARYA - Sakarya şehir merkezinin üstünü kaplayan dumanın anız yangınlarından çıkan duman olduğu belirlendi. Adapazarı Ziraat Odası Başkanı Ercan Ateş yaptığı açıklamada, "Anız yakmamalarını rica ediyorum"

Hasatların bitmesi sonrasında anız yangınları da başladı. Anız yangınları sonrasında Sakarya şehir merkezini duman kapladı. Sakarya Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri çıkan yangınlara müdahale etmeye devam ediyor. Yetkililer anız yangınlarının tehlikeli olduğunu belirtti.

Anız yakmamalarını rica ediyorum

Adapazarı Ziraat Odası Başkanı Ercan Ateş konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Adapazarı Ziraat Odası Başkanı olarak iki aydır çiftçilerimize uyarılarda bulunduk. Bulunmaya da devam ediyoruz. Arazilerini kimin yaktığını bilmiyoruz. Bilinçsizce yakılan arazilerden şikayetçiyiz. Anız yangınları topraklarda bulunan bütün canlıları öldürüyor. Bu yangın topraktaki verimliği düşürüyor. Biz yanmasına karşıyız fakat önüne geçemiyoruz. Sakarya itfaiyesini aradık onlarda araçlarıyla söndürmek için çalışıyorlar. Her yerde yangın olduğu için yetişemiyorlar her yere. Arazi sahiplerine arazilerini takip etmelerini ve anız yakmamalarını rica ediyorum" dedi.