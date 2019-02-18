Son Dakika Haberleri: Adaso'da Finansal Okuryazarlığa Destek Semineri

Adaso'da Finansal Okuryazarlığa Destek Semineri

1 saat önce

Adana Sanayi Odası (ADASO) ile Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş işbirliğiyle 22 Şubat Cuma günü finansal okuryazarlığa destek kapsamında "Piyasalardaki Yatırımlarınızı ve Risklerinizi Yönetme Stratejileri" semineri düzenlenecek.

Adaso'da Finansal Okuryazarlığa Destek Semineri, System.String[]
Adana Sanayi Odası (ADASO) ile Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş işbirliğiyle 22 Şubat Cuma günü finansal okuryazarlığa destek kapsamında "Piyasalardaki Yatırımlarınızı ve Risklerinizi Yönetme Stratejileri" semineri düzenlenecek.

ADASO'da gerçekleştirilecek "Piyasalardaki Yatırımlarınızı ve Risklerinizi Yönetme Stratejileri" başlıklı seminerde, Yatırım Finansman Türev Ürünler Müdürü Dr. Nuri Sevgen tarafından yatırımcılara, hisse senedi, vadeli işlem ve döviz piyasalarındaki risklerin yönetilmesine ilişkin 'Türev Ürünler' ile yapılabilecek korunma stratejileri aktarılacak.

Sermaye Piyasası ile ilgilenen bölgedeki sanayicilere, iş adamlarına, Sanayi ve Ticaret Odaları üyelerine, ihracatçılara ve ithalatçılara, özel sektör firma temsilcilerinin katılımı hedeflenen seminere, "yf.com.tr" web sitesinden kayıt formu doldurularak katılım sağlayabilecek. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 11:13 Kaynak: İHA

Adana, Ekonomi
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