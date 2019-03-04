Son Dakika Haberleri: Adaso'dan 50 Bin Yeni İstihdam Hedefi

Adaso'dan 50 Bin Yeni İstihdam Hedefi

1 saat önce

Adana Sanayi Odası (ADASO) Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, "2019 istihdam seferberliği" programı kapsamında kentte 50 bin yeni istihdamın hedeflendiğini belirtti.

Adaso'dan 50 Bin Yeni İstihdam Hedefi, System.String[]
Adana Sanayi Odası (ADASO) Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, "2019 istihdam seferberliği" programı kapsamında kentte 50 bin yeni istihdamın hedeflendiğini belirtti.

Kıvanç, ADASO'da gerçekleştirilen 2019 istihdam seferberliği" konusunda sanayicilere bilgi verdi.

Birinci istihdam seferberliğinde iş dünyasının yoğun gayretleri sonucu 40 bin yeni istihdam sağlandığını ifade eden Kıvanç, hükümetin sağladığı istihdam destekleri ve finansmana erişimdeki sıkıntıların çözümlenmesi, iş dünyasının da gayretleriyle Adana olarak 50 bin istihdam hedefine de ulaşabileceklerini vurguladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 06:08 Kaynak: AA

Adana, Güncel
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