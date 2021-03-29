ADASO yönetiminden Model Fabrikada inceleme - Son Dakika

ADASO yönetiminden Model Fabrikada inceleme

29.03.2021 10:51
ADASO yönetiminden Model Fabrikada inceleme, System.String[]

Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesini (MTOSB) ziyaret eden Adana Sanayi Odası (ADASO) yönetimi, Model Fabrikada incelemelerde bulundu.

Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesini (MTOSB) ziyaret eden Adana Sanayi Odası (ADASO) yönetimi, Model Fabrikada incelemelerde bulundu. ADASO Başkanı Zeki Kıvanç, "Artık daha etkin, daha yalın ve verimli üretimlerin yapılabilmesi için önemli bir merkez kurulmuş oldu" dedi.

Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç ve Yönetim Kurulu Üyeleri, MTOSB'yi ziyaret ederek Denetim Kurulu Üyesi Hasan Yıldırım, Bölge Müdürü Halil Yılmaz ve Model Fabrika çalışanlarından bilgi aldı.

Model Fabrika ile ilgili bilgi veren MTOSB Başkanı Sabri Tekli, "Mersin Model Fabrika'da özellikle KOBİ'ler, yalın ve dijital dönüşüm müfredatı ile bu yönde gelişmelerini başlatacak kapsamlı eğitim ve danışmanlık desteği alabilecekler. Mersin Model Fabrika olarak benimsediğimiz vizyon bölgemizdeki ve Mersin'deki işletmelerimize 5 yıl içerisinde yalın felsefeyi benimseterek kendi bünyelerinde uygulamalarını sağlamak, yalın dönüşüm ile dijitalleşmiş işletmelerimizin dünyada öncü ve örnek işletmeler haline getirmek. Bu istediğimiz konuma gelmek için misyonumuz ise başta Mersin bölgesi olmak üzere, ülkemizdeki tüm işletmelerimizde yalın üretim teknikleri ile işletmeleri israflardan arındırarak verimliliklerinin artmasını sağlayıp, dijitalleşmelerinde öncü olarak, işletmelere kazandırılan esnek yapıları ile rekabetçi, dinamikleri güçlü yeni dünya düzenine adapte hale getirmek" diye konuştu.

ADASO Başkanı Kıvanç ise "Model Fabrika ve İnovasyon Merkezi, bir yandan sanayide değişim ve dönüşümü sağlamak, diğer yandan yüksek katma değerli ve verimli bir sanayi üretimine geçmek için büyük önem arz ediyor. Burada artık daha etkin, daha yalın ve verimli üretimlerin yapılabilmesi için önemli bir merkez kurulmuş oldu. Bu merkezi Mersin ve Tarsus bölgesi için çok önemli buluyorum. Böyle bir merkezi hayata geçiren Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesini kutluyorum" ifadelerini kullandı. - MERSİN

ADASO yönetiminden Model Fabrikada inceleme
ADASO yönetiminden Model Fabrikada inceleme

Fabrika, Mersin, Tarsus, Adana, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi ADASO yönetiminden Model Fabrikada inceleme - Son Dakika Ekonomi


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