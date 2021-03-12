Adasokağı'nın 2 sporcusu toprak sahada başladıkları hentbolda, Genç Milli Takım yolunda

ADANA'da toprak sahada başladıkları hentbolda kendi öz kaynakları ile kulüpleşerek, Hentbol Federasyonu Kadınlar 1'inci Ligi'ne çıkmayı başaran Adasokağı Hentbol Takımı'nın 2 başarılı sporcusu Duygu Kıyga (16) ile Tuana Akman (16), Genç Milli Hentbol Takımı'nın kampına çağırıldı. Seçilmeleri durumunda 10-18 Temmuz tarihlerinde İtalya'da düzenlenecek turnuvaya katılacak olan genç hentbolcular, Türkiye'yi ve takımlarını en iyi şekilde temsil etmeyi hedefliyor.

Seyhan ilçesi Mıdık Mahallesi'ndeki Adasokağı Ortaokulu'nda eğitime başlayan 80 kız öğrenci, beden eğitimi öğretmenleri Nesimi Dağdoğan sayesinde hentbolla tanıştı. 2014 yılında salon sporu olan hentbolu, okul bahçesindeki toprak sahada yaptıkları çalışmalar ile geliştiren genç kızlar, iki yıl sonra antrenörleri Nesimi Dağdoğan'ın öncülüğünde Adasokağı Spor Kulübü adıyla Bölgesel Lig'e adım attı. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından da desteklenen takım, sayısız galibiyetlerin ardından sırasıyla ligleri tek tek çıkıp Hentbol Federasyonu Kadınlar 1'inci Ligi'ne yükseldi.

1'İNCİ LİG'DE 7'NCİ SIRADA YER ALIYORKendi öz kaynakları ile ayakta durmaya çalışırken, bir yandan da Süper Lig'i hedefleyen takımın sporcularından Duygu Kıyga ile Tuana Akman 14-20 Mart tarihlerinde Ankara'da yapılacak Genç Milli Hentbol Takımı'nın kampına çağırıldı. Kıyga ve Akman, seçilmeleri durumunda 10-18 Temmuz tarihlerinde İtalya'da düzenlenecek turnuvaya katılacak.Toprak sahada başladıkları spor için kendilerine koydukları hedefleri bir bir elde ettiklerini belirten Adasokağı Spor Kulübü Başkanı ve Antrenörü Nesimi Dağdoğan, "Bölgesel Lig'den giriş yaparak 2'nci Lig'e çıktık. İki yıl 2'nci Lig'de oynadıktan sonra bu yıl 1'inci Lig'e yükseldik. Çok genç yaş ortalaması ile oynuyoruz. 16-17 yaş ortalama ile ligin en genç takımı unvanına sahibiz. Oynadığımız müsabakalar neticesinde şu ana kadar 19 maçta 10 galibiyet aldık. Ligin 7'nci sırasında yer alıyoruz. Hedefimiz bu yıl 1'inci Lig'de tecrübe kazanarak ileriki zamanlarda Süper Lig'e çıkmak. Aldığımız başarılar neticesinde bu yıl Genç Milli Takım kampına bizden iki sporcumuz çağırıldı. Seçilmeleri durumunda Tuana Akman ve Duygu Kıyga İtalya'daki turnuvaya katılacaklardır. Çok gururluyuz" diye konuştu. 'DÜŞÜNDÜĞÜM HAYALİN İÇİNDEYİM'Genç Milli Hentbol Takımı'nın kampına çağırılan Duygu Kıyga ise, hayallerini gerçekleştirdiğini söyleyerek, "Okulumuza Nesimi Dağdoğan hocamızın gelişi ile birlikte 5'inci sınıfta hentbola başladım. Hentbolun ne demek olduğunu bilmiyorduk ve ilk başta bu kadar inanmıyorduk. Sadece bunları bir hayal olarak görüyordum. Şu an ise düşündüğüm hayalin içindeyim ve daha iyi yerlere gelmeyi planlıyorum. Hedeflerimden bir tanesi de Süper Lig'de oynamak ve Avrupa'da Türkiye'yi temsil ederek en iyi oyunculardan biri olmak. 2002 doğumluların gittiği Genç Milli Takım Kampı'na çağırıldım. Ben 2004 doğumluyum. Yaşım küçük olduğu için biraz heyecanlıyım. Ama çok çalıştık, hak ettiğimizi düşünüyorum. Daha çok çalışarak İtalya'daki turnuvada ülkemi ve takımımı en iyi şekilde temsil edeceğim" dedi. 'ZORLU SÜREÇLERDEN GEÇTİK, YILMADIM'Kampa çağırılmasının beklediği bir durum olduğunu ve bunun için çok iyi hazırlandığını dile getiren Tuana Akman, "Bu spora toprak sahada başlamıştık. Çok zorlu süreçlerden geçtik. Bu başarıları elde edene kadar hep birlikte çok yol kat ettik. Ben de bu süreçte yılmadım. En baştan beri nereden geldiğimi biliyordum. Zamanla da bu takımın iyi oyuncularından biri oldum. Genç Milli Takım kampına gideceğim için mutluyum, kendime de güveniyorum. Hocamın yüzünü kara çıkarmayacağım" ifadelerini kullandı.

Hentbolcu kızları ziyaret ederek başarılarından dolayı kutlayan Çukurova Genç İş Adamları Derneği üyesi kadınlar da Adasokağı Hentbol Takımı için her zaman destek vereceklerini söyledi.