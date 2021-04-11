Adasokağı Spor Kulübü, Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümünü kutladı - Son Dakika

Adasokağı Spor Kulübü, Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümünü kutladı
11.04.2021 20:47
Hentbol Kadınlar 1. Ligi'nde mücadele eden Adasokağı Spor Kulübü, Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümünü açtıkları pankartla kutladı.
Hentbol Kadınlar 1. Ligi'nde mücadele eden Adasokağı Spor Kulübü, Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümünü açtıkları pankartla kutladı.
Serinevler Spor Salonu'nda Artvin 7 Mart Spor Kulübü ile karşılaşan Adasokağı Spor Kulübü, sahaya "Türk Polis Teşkilatı 176 yaşında, onurla gururla" yazılı pankartla çıktı.
Adasokağı Spor Kulübü oyuncuları, Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftasını kutlayarak sahadaki polislere çiçek verdi.
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