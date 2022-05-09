Adatepe Barajı'nda gün batımı görsel şölen sunuyor - Son Dakika
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Adatepe Barajı'nda gün batımı görsel şölen sunuyor

09.05.2022 11:52
Adatepe Barajı'nda gün batımı görsel şölen sunuyor

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde bulunan Adatepe Barajı'nda günbatımı kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde bulunan Adatepe Barajı'nda günbatımı kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Adatepe Barajı'nın doğaseverlerin uğrak mekanı haline geldiğini söyleyen fotoğrafçılar, "Adatepe Barajı her mevsimde görülmeye değer bir yerdir. Sis, günbatımı ve doğumunda, etrafındaki ormanlık, yeşillikle ve kışın mükemmel görüntüler meydana gelmekte. Bütün doğa fotoğrafçılarını ve vatandaşları buraya bekliyoruz" dedi.

(Fazilet Çomruk - İHA)

Adatepe Barajı'nda gün batımı görsel şölen sunuyor
Adatepe Barajı'nda gün batımı görsel şölen sunuyor
Adatepe Barajı'nda gün batımı görsel şölen sunuyor
Adatepe Barajı'nda gün batımı görsel şölen sunuyor
Adatepe Barajı'nda gün batımı görsel şölen sunuyor
Adatepe Barajı'nda gün batımı görsel şölen sunuyor

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Kahramanmaraş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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