Son Dakika Haberleri: Adatepe Çok Amaçlı Kapalı Pazaryeri 2 Mart'ta Hizmete Giriyor

Adatepe Çok Amaçlı Kapalı Pazaryeri 2 Mart'ta Hizmete Giriyor

33 dakika önce

İzmir'de Buca Belediyesi, bölge halkının heyecanla beklediği Adatepe Çok Amaçlı Kapalı Pazaryeri'ni 2 Mart 2019 tarihinde Bucalılarla buluşturmak için hızla çalışıyor.

Adatepe Çok Amaçlı Kapalı Pazaryeri 2 Mart'ta Hizmete Giriyor, System.String[]
İzmir'de Buca Belediyesi, bölge halkının heyecanla beklediği Adatepe Çok Amaçlı Kapalı Pazaryeri'ni 2 Mart 2019 tarihinde Bucalılarla buluşturmak için hızla çalışıyor.

Yılın ilk 20 gününde iki açılış yapan Buca Belediyesi, birçok önemli proje içinde gün sayıyor. "Haftada 1 gün değil, her gün yaşayan pazar alanı" sloganıyla hayata geçirilen, pazar kurulum günleri harici atıl durumda kalan pazar alanlarını spor tesislerine dönüştüren Buca Belediyesi, bölge halkının heyecanla beklediği Adatepe Çok Amaçlı Kapalı Pazaryeri'ni 2 Mart 2019'da vatandaşlarla buluşturmak için çalışmalarına devam ediyor.

Ekipler, pazar yerini tamamlamak için yoğun bir tempoya girdi. Pazarın kurulmadığı günlerde spor tesisi olarak değerlendirilecek olan Adatepe Çok Amaçlı Kapalı Pazaryeri'nin, kafalardaki klasik pazar yeri anlayışına yeni bir boyut getireceği ifade edildi.

4 bin 460 metrekare alana inşa edilen, içerisinde; 235 pazar tezgahı alanı, 150 araçlık otopark, zabıta amirliği, depo, mescit, tuvaleti ve bebek bakım odasının yanı sıra hemen yanında modern çocuk oyun alanları sportif alanlar ve yürüyüş yolu yer alan pazar yeri ve rekreasyon alanının, bir aksilik yaşanmadığı takdirde 2 Mart tarihinde faaliyete geçirilmesi planlanıyor. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 12:50 Kaynak: İHA

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