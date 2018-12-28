Adatıp Sakarya Büyükşehir Basket Banvit'i Konuk Edecek
1 saat önce
Adatıp Sakarya Büyükşehir Basketbol Takımı, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 13. hafta mücadelesinde Banvit'i konuk edecek.
Adatıp Sakarya
Büyükşehir Basketbol Takımı, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 13. hafta mücadelesinde Banvit
'i konuk edecek.
29 Aralık
Cumartesi günü Sakarya Spor Salonu'nda oynanacak mücadele 17.30'da başlayacak. Basketbolseverler kritik mücadeleyi Tivibu Spor 2 ekranlarından canlı olarak takip edebilecek. Kulüpten yapılan açıklamada, "Banvit mücadelesinin biletleri karşılaşmanın oynanacağı gün saat 12.00'da Sakarya Spor Salonu'nda satışa sunulacaktır. Kritik karşılaşmaya tüm taraftarlarımızı bekliyoruz" denildi. - SAKARYA
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 12:51 Kaynak: İHA
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