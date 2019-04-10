Son Dakika Haberleri: Adatıp Sakarya Büyükşehir Basketbol - Anadolu Efes: 62-99

Adatıp Sakarya Büyükşehir Basketbol - Anadolu Efes: 62-99

1 saat önce

SALON: SakaryaHAKEMLER: Mehmet Keseratar, Mehmet Karabilecen, Duhan KöyiçiADATIP SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BASKETBOL: Kerem Bulat 3, Mehmet Meriç 27, Hüseyin Çevirgen 10, Tevfik Akdamar 22, Melih Kurtuluş, Emre Akyüz, Yusuf İrANADOLU EFES: Yiğitcan Saybir 23, Sertaç Şanlı 20, Onuralp Bitim...

Adatıp Sakarya Büyükşehir Basketbol - Anadolu Efes: 62-99, System.String[]


SALON: Sakarya

HAKEMLER: Mehmet Keseratar, Mehmet Karabilecen, Duhan Köyiçi

ADATIP SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BASKETBOL: Kerem Bulat 3, Mehmet Meriç 27, Hüseyin Çevirgen 10, Tevfik Akdamar 22, Melih Kurtuluş, Emre Akyüz, Yusuf İr

ANADOLU EFES: Yiğitcan Saybir 23, Sertaç Şanlı 20, Onuralp Bitim 32, Ömer Can İlyasoğlu 9, Buğrahan Tuncer 5, Mustafa Kurtuldum 10

1'İNCİ PERİYOT: 10-24

İLK YARI: 31-55

3'ÜNCÜ PERİYOT: 41-72

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 26'ncı haftasında Adatıp Sakarya Büyükşehir Basketbol, Sakarya Spor Salonu'nda lider Anadolu Efes'i konuk etti. Sakarya Büyükşehir Basketbol karşılaşmaya Kerem Bulat, Mehmet Meriç, Hüseyin Çevirgen, Melih Kurtuluş ve Tevfik Akdamar ilk 5'i ile çıkarken, Anadolu Efes'te ise Yiğitcan Saybir, Onuralp Bitim, Sertaç Şanlı, Adrien Moerman ve Ömercan İlyasoğlu ilk 5'te parkedeki yerlerini aldılar. Karşılaşmayı Anadolu Efes 99-62 kazandı.

Karşılıklı birer basket ile başlayan ilk çeyrekte Anadolu Efes oyuncuları oyun üstünlüğünü eline aldı ve çeyreği 24-10 önde kapattı.

İkinci periyotta Sakarya Büyükşehir Basketbol ilk çeyreğe kıyasla daha iyi bir oyun sergilese de farkın açılmasına engel olamadı. Karşılaşmanın ilk yarısı Anadolu Efes'in 55-31'lik üstünlüğü ile sona erdi.

Anadolu Efes üçüncü çeyrekte 17 sayıyı bularak skorunu 72 yaptı. Buna karşılık Adatıp Sakarya Büyükşehir Basketbol ise sadece 10 sayı bulabildi ve 41 sayıda kaldı.

Sakarya Büyükşehir Basketbol son çeyrekte özellikle Mehmet Meriç ve Tevfik Akdamar ile sayılar bulsa da mağlubiyete engel olamadı.

Genç oyuncu Mehmet Meriç 27 sayı bularak takımının en skorer ismi olurken, Tevfik Akdamar ise 22 sayı üretti. Mücadeleyi Anadolu Efes 99-62 kazandı.

Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 07:02 Kaynak: DHA
Meriç, Anadolu Efes, basketbol, Sakarya, Spor
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