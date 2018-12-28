Son Dakika Haberleri: Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol'da Transfer

Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol'da Transfer

1 saat önce

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol, Bora Hun Paçun'u transfer etti.

Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol'da Transfer, System.String[]
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol, Bora Hun Paçun'u transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, 31 yaşında ve 2,06 metre boyundaki Paçun'un forvet pozisyonunda görev yaptığı belirtildi.

Geçen sezon Trabzonspor Basketbol Kulübü formasıyla 19 maçta 6,4 sayı, 3,7 ribaund ortalamaları yakalayan Paçun'un, bu sezon Türkiye Basketbol 1. Ligi ekiplerinden Selçuklu Basketbol ile 10 maçta 10,5 sayı ve 5,9 ribaund ortalamasıyla mücadele ettiği bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 11:54 Kaynak: AA

Bora Füzesi, Sakarya, basketbol, Spor
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