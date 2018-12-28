Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol'da Transfer

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Adatıp Sakarya
Büyükşehir Belediye Basketbol, Bora
Hun Paçun'u transfer etti.
Kulüpten yapılan açıklamada, 31 yaşında ve 2,06 metre boyundaki Paçun'un forvet pozisyonunda görev yaptığı belirtildi.
Geçen sezon Trabzonspor
Basketbol Kulübü formasıyla 19 maçta 6,4 sayı, 3,7 ribaund ortalamaları yakalayan Paçun'un, bu sezon Türkiye
Basketbol 1. Ligi ekiplerinden Selçuklu
Basketbol ile 10 maçta 10,5 sayı ve 5,9 ribaund ortalamasıyla mücadele ettiği bildirildi.