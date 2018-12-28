Son Dakika Haberleri: Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol'da Transfer

Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol'da Transfer

17 dakika önce

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol, ABD'li oyuncu Kelsey Barlow'u transfer etti.

Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol'da Transfer, System.String[]
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol, ABD'li oyuncu Kelsey Barlow'u transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşında ve 1,96 metre boyundaki Barlow'un, skorer oyun kurucu olarak görev yaptığı belirtildi.

Geçen sezon Yunanistan ekibi AEK formasıyla ligde çıktığı 15 maçta 7,1 sayı, 2,4 ribaund ve 1,1 asist ortalamaları yakalayan ABD'li oyuncunun, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde süre aldığı 14 maçta ise 2,7 sayı, 2,1 ribaund ve 0,8 asist ortalamalarıyla mücadele ettiği bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 03:32 Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, basketbol, Sakarya, Spor
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