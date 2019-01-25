Son Dakika Haberleri: Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol'da Transfer

Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol'da Transfer

8 dakika önce

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol, Tevfik Akdamar'ı transfer etti.

Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol'da Transfer, System.String[]
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol, Tevfik Akdamar'ı transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, 25 yaşında ve 2,02 metre boyundaki Tevfik'in kısa forvet pozisyonunda görev yaptığı belirtildi.

Geçen sezon İstanbul Büyükşehir Belediyespor formasıyla 15 maçta 1,87 sayı, 1,33 ribaund ortalamaları ile oynayan Tevfik'in, bu sezon Türkiye Basketbol Ligi takımlarından Bursaspor ile 15 maçta 3,4 sayı ve 1,6 ribaund ortalamalarıyla mücadele ettiği bildirildi.

Öte yandan, Sakarya temsilcisinde pivot İzzet Türkyılmaz ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı aktarıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 05:56 Kaynak: AA

Tevfik Akdamar, basketbol, Sakarya, Spor
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