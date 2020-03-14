Adatıp Sakarya Hastanesinde 14 Mart tıp bayramı kutlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adatıp Sakarya Hastanesinde 14 Mart tıp bayramı kutlandı - Son Dakika

Adatıp Sakarya Hastanesinde 14 Mart tıp bayramı kutlandı

6 saat önce

Adatıp Sakarya Hastanesi yönetimi, 14 Mart Tıp Bayramı etkinlikleri çerçevesinde, hastanede görev yapan tüm çalışanları gezerek günlerini kutladı.

Adatıp Sakarya Hastanesinde 14 Mart tıp bayramı kutlandı, System.String[]

Adatıp Sakarya Hastanesi yönetimi, 14 Mart Tıp Bayramı etkinlikleri çerçevesinde, hastanede görev yapan tüm çalışanları gezerek günlerini kutladı.


Adatıp Sakarya Hastanesi Genel Direktör Yardımcısı Önder Altun ve Koordinasyon ekibi yöneticileri, başta Adatıp Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Direktör Uzman Dr. Gökhan Öner ile Mesul Müdür Op. Dr. Osman Metin olmak üzere hastanede görev yapan tüm hekimleri tek tek ziyaret ederek bu özel günlerini kutladı. Günün anısına doktorlara hediye takdim edildi.


Adatıp Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Direktör Uzman Dr. Gökhan Öner yaptığı açıklamada, "Ülkemizin geçirdiği bu zor günlerde, başta doktorlarımız ve tüm sağlık personelimize büyük görevler düşmektedir. Bizler her daim görevimizin başındayız. Başta insan sağlığı anlayışıyla, bu zor dönemi gece gündüz çalışarak geçireceğiz. Bu anlamda, her zaman olduğu gibi büyük fedakarlıklarla kendini insan sağlığına, halk sağlığına ve topluma adayan tüm hekimlerimizin 14 Mart Tıp Bayramını kutluyorum" dedi. - SAKARYA

Tıp Bayramı, 14 Mart, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 05:03 Kaynak: İHA
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