Adatıp Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Kocabıyık'tan hastane için açıklama

Adatıp Sağlık Grubu'nun Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Kocabıyık, yaptığı açıklamada ortağının bulunmadığı ve ortaklık arayışında olmadıklarını belirtti.



Sakarya ve İstanbul'da özel hastaneleri bulunan Adatıp Sağlık Grubu'nun Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Kocabıyık, yerel bir gazete ve yine yerel bir internet sitesinde çıkan, haber üzerine açıklama yaptı. Özel Adatıp Sakarya Hastanesi'nin satılık olmadığını, herhangi bir ortağının bulunmadığını, ortaklık arayışında olmadıklarını belirten Orhan Kocabıyık, "2014 yılı Haziran ayında satın alarak, baştan aşağı yenilediğimiz Özel Adatıp Sakarya Hastanesi hem ülkemizdeki sağlık sektörünün hem de Sakarya'nın, katma değer ve istihdam oluşturan firmaları arasında yer alan gözde bir kurumdur. Biz son beş yıl içinde hastanemizin adı ve adresi dışında her şeyini geliştirdik, yeniledik. Özel Adatıp Sakarya Hastanesi, teknolojik alt yapısı, kaliteli sağlık hizmeti anlayışı ve güler yüzlü, profesyonel çalışanlarıyla bünyemizde hizmet vermeye devam etmektedir. Önümüzdeki yıl içinde yatak kapasitemizin 161'e çıkarılması ile birlikte nükleer tıp ve radyasyon onkolojisi yatırımları planlanmış olup, bu yöndeki çalışmalarımız tüm hızıyla devam etmektedir. Ayrıca 2020 yılı başında psikiyatri ile birlikte akademik ünvanlı yeni kadroların da aramızda olacağını bildirmekten kurumum ve Sakarya Halkı için mutluluk duyuyorum. Bu güzide kuruluşumuzla ilgili yerel bir gazete ve yine yerel bir internet sitesinde çıkan haber asılsız, yalan ve mesnetsizdir. Konuyla ilgili hukuki süreci başlattık. Ticari unvanımızı rencide etmeye ve markamıza zarar vermeye yönelik bu tavır karşısında hakkımızı yasal yollardan arayacağız" dedi. - SAKARYA