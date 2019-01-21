Son Dakika Haberleri: Aday Adaylığını Açıklamıştı, Başkan Kocaoğlu Ziyaret Turu Yaptı

Aday Adaylığını Açıklamıştı, Başkan Kocaoğlu Ziyaret Turu Yaptı

1 saat önce

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, CHP'nin 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için adayını belirlediği Kınık'ta adaylığı açıklanan Ahmet Özkan'a başarılar diledi.

Aday Adaylığını Açıklamıştı, Başkan Kocaoğlu Ziyaret Turu Yaptı, System.String[]
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, CHP'nin 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için adayını belirlediği Kınık'ta adaylığı açıklanan Ahmet Özkan'a başarılar diledi. Başkan Kocaoğlu, "Kınık'ta yerel yönetime Cumhuriyet Halk Partisi bayrağını çekmek için yapmamız gereken çalışmaları görüşmek üzere geldik" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 31 Mart yerel seçimleri için adaylarını belirlediği dört ilçeye destek ziyaretlerine Kınık'tan başladı. Kınık'ta büyük bir kalabalık tarafından sevgi gösterileriyle karşılanan Başkan Kocaoğlu, CHP'nin Kınık adayı Ahmet Özkan'a başarılar dileklerini iletti. Kocaoğlu, "Dört ilçemizin belediye başkan adayı belli oldu. Bunlardan biri de Kınık. Adayımız Ahmet Özkan'a başarılar dilemek ve burada üzerimize ne düşüyorsa yapmak üzere adayımız ve ilçe başkanımızla görüşmeye geldik. Ziyaret sebebimiz budur. Benim aday adaylığım farklı bir konudur. Kınık'ta yerel yönetime Cumhuriyet Halk Partisi bayrağını çekmek için yapmamız gereken çalışmaları görüşmek üzere geldik. Kınık'ta seçimi yeniden kazanmak için burada kapı kapı çalışmaya hazırım. Kırgınlıklar varsa harç olmaya çalışacağız" diye konuştu. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 06:20 Kaynak: İHA

Aziz Kocaoğlu, İzmir, Cumhuriyet Halk Partisi, Kınık, Politika
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