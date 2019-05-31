Son Dakika Haberleri: Aday çıkmadı kongre iptal edildi
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Aday çıkmadı kongre iptal edildi

57 dakika önce

Balıkesirspor Baltok'ta gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda çoğunluk sağlanamadı.

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Balıkesirspor Baltok'ta gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda çoğunluk sağlanamadı. Kulübün hazirun listesinde yer alan 29 kişinin yer aldığı kongre çoğunluk sağlanamadığı için 7 Haziran 2019 tarihine ertelendi.

Geçtiğimiz günlerde başkan adaylığını açıklayan Rafet Çetinel'in kongre öncesi çekilmesinin ardından kongreye aday çıkmadı ve kongre ertelendi. 7 Haziran saat 16: 00'da gerçekleştirilecek olan kongrede ise çoğunluk aranmayacak. - BALIKESİR
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 04:49 Kaynak: İHA
Rafet Çetinel, Balıkesirspor, Spor
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