Aday Gösterilmeyen AK Parti Mardin Milletvekili Şeyhmus Dinçel: "Bugün Kölelikten Özgürlüğe Ulaştığım Gündür" - Son Dakika
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Aday Gösterilmeyen AK Parti Mardin Milletvekili Şeyhmus Dinçel: "Bugün Kölelikten Özgürlüğe Ulaştığım Gündür"

11.04.2023 19:48
Aday Gösterilmeyen AK Parti Mardin Milletvekili Şeyhmus Dinçel: "Bugün Kölelikten Özgürlüğe Ulaştığım Gündür"

Milletvekili adayı gösterilmeyen, AK Parti Mardin Milletvekili Şeymus Dinçel, Twitter hesabında; "Elhamdülillah... 'Bugün kölelikten özgürlüğe ulaştığım gündür' George Washington" mesajını paylaştı.

Milletvekili adayı gösterilmeyen, AK Parti Mardin Milletvekili Şeymus Dinçel, Twitter hesabında; "Elhamdülillah... 'Bugün kölelikten özgürlüğe ulaştığım gündür' George Washington" mesajını paylaştı.
TBMM 28. Dönem Milletvekili Genel seçimlerinde aday olarak gösterilmeyen, AK Parti 27. Dönem Mardin Milletvekili ve TBMM Katip üyesi Şeyhmus Dinçel, dün Twitter hesabında; "Elhamdülillah... 'Bugün kölelikten özgürlüğe ulaştığım gündür' George Washington" mesajını paylaştı.
Dinçel, bugün bir paylaşım daha yaptı. Dinçel, "Son paylaşımımız ne yazık ki yanlış anlaşılmıştır. Bu sözü George Washington, Başkanlık görevi bittiği zaman sarf etmiştir. Biz de Milletvekilliği görevimizin sona erecek olması nedeniyle böyle bir alıntı yaptık. Kesinlikle vatandaşlarımıza ve partimize karşı bir sitem değildir. Keza adaylık başvurusunda da bulunmamıştık. Sadece aileme daha çok vakit ayırabilecek olmanın mutluluğunu paylaşmak istedim" mesajını paylaştı.
Dinçel, mesajının sonuna ise gülücük işareti koydu.

Kaynak: ANKA
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Aday Gösterilmeyen AK Parti Mardin Milletvekili Şeyhmus Dinçel: 'Bugün Kölelikten Özgürlüğe Ulaştığım Gündür' Aday Gösterilmeyen AK Parti Mardin Milletvekili Şeyhmus Dinçel: 'Bugün Kölelikten Özgürlüğe Ulaştığım Gündür' Pervin Buldan: 'Savunmamızı Alanlarda Halkımızla Birlikte Milyonlarla Yapmaya Başlıyoruz. AKP'nin Hileleri Varsa Bizim de Hamlelerimiz Var' Pervin Buldan: 'Savunmamızı Alanlarda Halkımızla Birlikte Milyonlarla Yapmaya Başlıyoruz. AKP'nin Hileleri Varsa Bizim de Hamlelerimiz Var'

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Son Dakika Güncel Aday Gösterilmeyen AK Parti Mardin Milletvekili Şeyhmus Dinçel: 'Bugün Kölelikten Özgürlüğe Ulaştığım Gündür' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aday Gösterilmeyen AK Parti Mardin Milletvekili Şeyhmus Dinçel: "Bugün Kölelikten Özgürlüğe Ulaştığım Gündür" - Son Dakika
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