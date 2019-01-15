Aday Gösterilmeyen Eski Başkan Murat Dikmen

Eski AK Parti İscehisar İlçe Başkanı Murat Dikmen
, "Siyasi hayatımız vatandaşlarımıza hizmet için devam edecektir." dedi.
İscehisar Belediye Başkanlığı adaylığı için istifa eden, ancak aday gösterilmeyen AK Parti İlçe Başkanı Murat Dikmen gazetecilere yaptığı açıklamada, siyasi hayatına AK Parti çatısı altında devam edeceğini söyledi.
Dikmen, sözlerini şöyle sürdürdü
"AK Parti İscehisar Belediye Başkan aday adaylık sürecimiz, bilindiği üzere tamamlanmış olup, mevcut Belediye Başkanımız Mustafa Çibik
partimizce tekrardan belediye başkan adayı
gösterilmiştir. Adaylık süre zarfında gerek sosyal medya aracılığıyla, gerekse şahsen göstermiş olduğunuz samimiyete, destek ve teveccühe yürekten teşekkürlerimi sunuyorum. Siyasi hayatımda, siz kıymetli hemşehrilerimden aldığım güç ve heyecanım her daim artarak devam edecektir.
Siyasi hayatımız vatandaşlarımıza hizmet için devam edecektir. Şahsımda, ben sizlerden hep razı oldum, Rabbim de sizlerden hep razı olsun."
Dikmen, ayrıca yeniden aday gösterilen belediye başkan adayı Çibik'i de kutladı.