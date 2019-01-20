Son Dakika Haberleri: Aday Gösterilmeyince CHP'den İstifa Eden Özakcan, DP'den Aday Oldu

Aday Gösterilmeyince CHP'den İstifa Eden Özakcan, DP'den Aday Oldu

25 dakika önce

AYDIN'ın Efeler ilçesine yeniden aday gösterilmeyince CHP'den istifa eden mevcut başkan Mesut Özakcan, Demokrat Parti'den (DP) aday olduğunu açıkladı.

Aday Gösterilmeyince CHP'den İstifa Eden Özakcan, DP'den Aday Oldu, System.String[]
AYDIN'ın Efeler ilçesine yeniden aday gösterilmeyince CHP'den istifa eden mevcut başkan Mesut Özakcan, Demokrat Parti'den (DP) aday olduğunu açıkladı.

Bir dönem CHP'den Aydın milletvekilliği yapan, 2014 yerel seçimlerinde ise Efeler Belediye Başkanı seçilen Mesut Özakcan, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde partisinden aday gösterilmedi. Özakcan, bunun üzerine 9 Ocak'ta partisinden istifa etti. İstifasının ardından Özakcan, DP İl Başkanı Serhat Emanet'in katılımıyla DP Genel Başkanı Gültekin Uysal ile görüştü. DP saflarına katılan Özakcan, yeni partisinde Efeler'de belediye başkan adayı gösterildi.

Mesut Özakcan adaylığının ardından yaptığı yazılı açıklamada, ilçe halkından kendisine, aday olması yönünde istek ve baskı geldiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Demokrat Parti Aydın'da ve ülkemizde demokrasi konusunda gelişmelere imza atmış, başbakan, bakanlar yetiştirmiş önemli bir partidir. Son yaşanan ittifaklarla birlikte vatandaşımız tercih yapmakta zorluk çekeceği bir noktaya geldi. Vatandaşları tercih yapmaları konusunda rahatlatmak, 5 yıldır Türkiye'ye örnek belediyecilik hizmeti verdiğimiz Efeler Belediyesi'nde halkımızla birlikte demokrasiye sahip çıkmak ve dayatmalara karşı 'Yeter söz Efeler halkının' demek için Demokrat Parti'den aday olmaya karar verdim. Aday olmamda, dayatmalara karşı halkımızın önüne tercih koyma ve yarım kalan hizmetlerimizi tamamlamak düşüncesi ile her kesimden vatandaşlarımızın aday olmam yönünde istekleri, baskıları etkili oldu."

- Aydın

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 04:34 Kaynak: DHA

Efeler, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti, Politika
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