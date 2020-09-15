Aday işlemleri sistemi e-devlet'e taşındı - Son Dakika

Aday İşlemleri Sistemi e-Devlet'e taşındı. Artık adaylar Başvuru Merkezlerine gitmeden sisteme kayıt olabilecek.

Açıklama Ölçme, seçme ve yerleştirme merkezi Başkanı Halis Aygün'den geldi. Aygün Twitter üzerinden yaptığı duyuruda, e-Devlet şifresiyle Aday İşlemleri Sistemine giriş yapanların burada yer alan "E-Devlet ile Kayıt Ol" seçeceğine tıklayarak herhangi bir sınav başvurusundan bağımsız olarak sisteme kaydının gerçekleşebileceğini vurguladı.

Ayrıca sistemde kaydı bulunan adaylar bir başvuru merkezine gitmeden ÖSYM'nin uyguladığı herhangi bir sınava bireysel olarak internet üzerinden başvurularını yapabilecek.

(İHA)