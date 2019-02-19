Aday Listeleri İçin Bugün Son Gün

Yerel seçimlere katılacak siyasi partiler aday listelerini bugün 17.00'a kadar seçim kurullarına bildirecek.

Yerel seçimlere katılacak siyasi partiler aday listelerini bugün 17.00'a kadar seçim kurullarına bildirecek.



YSK seçim takvimine göre büyükşehirlerde parti il başkanlarının, büyükşehir başkan aday listelerini saat 17.00'a kadar il seçim kurullarına teslim etmesi gerekecek. Geçici aday listeleri, il ve ilçe seçim kurullarınca 22 Şubat'ta ilan edilecek ve itirazlar başlayacak. Sürecin tamamlanmasının ardından kesin aday listeleri, 3 Mart'ta ilan edilecek.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Memurlar, Toplu Sözleşme Görüşmeleri İçin Taleplerini Belirledi

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli Hakkında 2 Ayrı Suçtan Soruşturma Başlatıldı

Son Dakika! 81 İle Genelge Gönderildi! Riskli Alanların 3 Ay İçinde Bakanlığa Bildirilmesi Gerekiyor

Dehşete Düşüren Olay! Gözü Dönmüş Zanlı, Ağabeyinin Gelinini Öldürüp Kaçtı