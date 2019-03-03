Aday listeleri kesinleşti
1 saat önce
Parti yetkililerinden alınan bilgiye göre, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için toplamda 19 büyükşehir adayı bildiren CHP, ayrıca 38'i de il olmak üzere 904 seçim bölgesinde aday gösterdi.
Parti yetkililerinden alınan bilgiye göre, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için toplamda 19 büyükşehir adayı bildiren CHP
, ayrıca 38'i de il olmak üzere 904 seçim bölgesinde aday gösterdi. İYİ Parti
ve CHP'nin 23 büyükşehir ve 30 il olmak üzere, toplam 53 ilde iş birliği yaptığı belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 08:40
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