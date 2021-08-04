Aday Öğrenci Sayfası Erişime Açıldı Üniversitemizi tercih edecek öğrenci adaylarının, tercih süreçlerini daha sağlıklı yürütülebilmeleri, eğitim-öğretim ve sosyal olanaklar hakkında bilgi sahibi olmaları amacıyla "Aday Öğrenci'" sayfası erişime açıldı.

Kaynak: Habermetre

Toplum, Son Dakika

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