Aday Öğrenci Sayfası Erişime Açıldı - Son Dakika
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Aday Öğrenci Sayfası Erişime Açıldı

04.08.2021 14:23
Aday Öğrenci Sayfası Erişime Açıldı

Aday Öğrenci Sayfası Erişime Açıldı Üniversitemizi tercih edecek öğrenci adaylarının, tercih süreçlerini daha sağlıklı yürütülebilmeleri, eğitim-öğretim ve sosyal olanaklar hakkında bilgi sahibi olmaları amacıyla "Aday Öğrenci'" sayfası erişime açıldı.

Aday Öğrenci Sayfası Erişime Açıldı Üniversitemizi tercih edecek öğrenci adaylarının, tercih süreçlerini daha sağlıklı yürütülebilmeleri, eğitim-öğretim ve sosyal olanaklar hakkında bilgi sahibi olmaları amacıyla "Aday Öğrenci'" sayfası erişime açıldı.

Öğrenci adaylarını bilgilendirmek için oluşturulan "Aday Öğrenci Başlığı" sayfasında Üniversitemiz akademik birimleri, yerleşkeler, tavan-taban puanları, ders çalışma olanakları, burslar, destekler, yurtlar, etkinlikler, öğrenci hareketliliği programları ve kayıt işlemleri hakkında bilgiler yer alıyor.

Sayfaya ulaşmak için tıklayınız: https://aday. adu. edu. tr/

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Kaynak: Habermetre

Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum Aday Öğrenci Sayfası Erişime Açıldı - Son Dakika

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