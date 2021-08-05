Aday öğrenciler, Ege Üniversitesiyle tanıştı - Son Dakika

İki boyunca devam edecek etkinlikte aday öğrenciler, online seminer, tercihler için online danışmanlık, tercih robotu, kampüsten canlı bağlantılar, online kampüs turları ile Ege Üniversitesini tüm yönleri ile tanıyacak.Tanıtım ve tercih günlerinde bu yıl aday öğrenciler için EÜ Büyük Spor Salonu önünde, tüm fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokullar tarafından tanıtım stantları kuruldu. Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak tanıtım stantlarını ziyaret ederek aday öğrencilerle buluştu.

Tüm üniversite adayı gençleri Ege Üniversitesi ile tanışmaya davet eden Rektör Prof. Dr. Necdet Budak,"Köklü bir geçmişe sahip ve birçok ilke imza atmış Ege Üniversitesi olarak, 60 yılı aşkın bilgi ve tecrübemiz, donanımlı akademik kadromuz, ulusal ve uluslararası düzeyde sunmuş olduğumuz kaliteli eğitim, araştırma kalitemiz ve ülkeyi geleceğe taşıyacak nitelikli mezunlarımız ile dördüncü nesil bir üniversiteyiz. Birçok kurum tarafından gerçekleştirilen değerlendirmelerle üniversitemiz, en yüksek ölçüt olan A Plus düzeyinde görülerek, huzurlu ve güvenli bir kampüs yaşamı sunduğunu tescilliyor. Kampüsümüzde inşa edilen ve Eylül ayı itibariyle hizmete açılacak olan yurt binalarımızla, öğrencilerimizin barınma ihtiyacını devlet güvencesi altında karşılamayı hedefliyoruz. Öğrencilerimizin spor ve sosyal faaliyetlerde de aktif olabilmesi için tesislerimizi yenileyerek, kampüs kültürümüzü pekiştiriyoruz. Bu bilinçle, gençlerimizin ihtiyaç duyduğu eğitim materyallerine ulaşabilmesi için tüm imkânlarımızı günden güne geliştirerek, onlara sunmak istiyoruz. Merkez Kütüphanesinde, yeni veri tabanları ve elektronik kitap koleksiyonlarıyla öğretim elemanları ve öğrencilerimizin eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerini desteklemeye devam ediyoruz" dedi.

Rektör Budak, üniversite adayı gençlere hitap etti

Öğrenci odaklı bir yönetim anlayışını benimsediklerini belirten Rektör Budak, "Yeşil Kampüs hedefiyle yola çıktığımız çevre çalışmalarımızla İzmir'de 'Sıfır Atık Belgesi' almaya hak kazanan ilk üniversite olarak, ulaşım kolaylığı ve otopark düzenlemeleriyle çevre bilinci kazandıran örnek uygulamalar gerçekleştiriyoruz. Öğrenci odaklı bir yönetim anlayışı ile öğrencilerimizin taleplerini dinliyor ve çalışmalarımızı bu yönde oluşturuyoruz. Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından uygulanan Kurumsal Akreditasyon Programı kapsamında 5 yıl süreyle tam akreditasyon almaya hak kazanmış üniversite olarak, motivasyonumuzu bilim ve teknolojiden alıp, eğitim ve öğretim kalitemizi tescilliyoruz. Üniversitemizi, yükseköğretim alanında daha da ileri taşınmak için başlattığı geniş çaplı akademik değişim ve dönüşüm seferberliğiyle tüm biriyle gelişmeye devam edip, büyük mesafe kat ediyor. Bu yıl da düzenlemiş olduğunuz tanıtım ve tercih günleri aracılığıyla geleceğine yön verecek olan gençlerimize üniversitemizin eğim olanakları, akademik ve öğrenci yaşamı, kampüs yaşamı, öğrenci değişim programları, burs ve barınma olanakları hakkında bilgi paylaşımlarında bulunup, pozitif etki yaratmak istiyoruz. Öğrencilerimizi huzur ve güven ortamında, donanımlı bireyler olarak geleceğe hazırlamayı hedefliyoruz. Araştırma üniversitesi olma yolunda emin adımlarla ilerlerken, tam akredite olmaya hak kazanmış eğitim alanlarımıza geleceğimizi aydınlatmak üzere yolumuza ışık tutacak tüm gençlerimizi davet ediyoruz" diye konuştu.