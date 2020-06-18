Aday öğrencilere sınav kiti - Son Dakika

TÜM dünyayı etkisi altına alan koronavirüs 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı 'na (YKS) girecek öğrencileri de büyük oranda etkilemiş durumda. Virüsün gündemde olması adaylarda korku yaratırken İstanbul Rumeli Üniversitesi adaylar için bir sınav kiti hazırladı.

Kitlerin adaylara nasıl ulaştırılacağı hakkında bilgi veren İstanbul Rumeli Üniversitesi Tanıtım ve Aday İlişkileri Müdürü Tuba Uçar "İstanbul Rumeli Üniversitesi olarak aday öğrencilerimizin bu zorlu süreçte yanlarında olmak istedik. Desteğimizin ve başarı dileklerimizin onların ulaşması adına internet sitemizden başvuran ilk beş bin kişiye Rumeli Aday Kitlerimizi ileteceğiz. Şu ana kadar iki binin üzerinden adaya kitlerimizi ilettik. Umarız ki bu süreci tüm adaylar sağlıkla atlatacaktır. Üniversite olarak her zaman hem öğrencilerimizin hem de adaylarımızın yanındayız" dedi.

- İstanbul