Aday öğrencilere sınav kiti - Son Dakika

Kitlerin adaylara nasıl ulaştırılacağı hakkında bilgi veren İstanbul Rumeli Üniversitesi Tanıtım ve Aday İlişkileri Müdürü Tuba Uçar "İstanbul Rumeli Üniversitesi olarak aday öğrencilerimizin bu zorlu süreçte yanlarında olmak istedik. Desteğimizin ve başarı dileklerimizin onların ulaşması adına internet sitemizden başvuran ilk beş bin kişiye Rumeli Aday Kitlerimizi ileteceğiz. Şu ana kadar iki binin üzerinden adaya kitlerimizi ilettik. Umarız ki bu süreci tüm adaylar sağlıkla atlatacaktır. Üniversite olarak her zaman hem öğrencilerimizin hem de adaylarımızın yanındayız" dedi.