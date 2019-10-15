Aday öğretmenler 24 Kasım'da yemin edecek

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 24 Kasım Öğretmenler Günü'nün aynı zamanda adaylık sürecini tamamlamış öğretmenlerin yemin etme günü olması, kutlama programlarının sosyal, kültürel ve sportif faaliyetleri de içine alarak, bir haftaya yayılmasına ilişkin düzenlemeye gidildi.

MEB Öğretmenler Günü Kutlama Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmelikte, öğretmenlerin 24 Kasım'ı "bu benim günüm" diyerek sahiplenmeleri amacıyla okul temelli kutlama faaliyetleri düzenlendi.

Bu kapsamda Öğretmenler Günü, bütün öğretmenlerin Atatürk ilke ve inkılapları ile Atatürk'ün eğitim ve öğretime ilişkin düşünce ve idealleri doğrultusunda birlik, beraberliklerini sürekli kılma, öğretmenler arasındaki sevgi ve saygı bağlarını kuvvetlendirme, mesleki dayanışmayı canlı tutmanın yanı sıra şu amaçları da taşıyacak:

"Emekli olmuş öğretmenlerin hizmetlerini şükranla anmak, öğretmenlik mesleğinin kamuoyuna daha iyi tanıtılmasını sağlamak, kamuoyunu bilinçli ve duyarlı hale getirmek. Öğretmenlik mesleğinin toplumdaki değerini korumak, yüceltmek ve saygınlığını artırmak. Öğretmen, öğrenci, veli ve okulun sosyal çevresiyle bütünlüğünü canlı tutmak.

Öğretmenlik mesleğinde çevresinde tanınan, sevilen ve üstün başarısı bilinenlerin bu niteliklerini diğer meslektaşlarına ve kamuoyuna örnek olacak şekilde tanıtmak. Şehit ve gazi öğretmenler ile eğitim personelini çeşitli etkinliklerle anarak hatıralarını canlı tutmak."

Düzenleme kapsamında 24 Kasım, Öğretmenler Günü olmasının yanında, adaylık sürecini tamamlamış öğretmenlerin yemin etme günü de olacak.

Kutlama etkinlikleri, haftaya yayılacak

Öğretmenler Günü dolayısıyla MEB merkez teşkilatı başta olmak üzere il, ilçe, okul ve kurumlar ile yurt dışı temsilciliklerinde oluşturulan kutlama kurullarınca programlar hazırlanacak. Törenler, hazırlanan programlara göre düzenlenecek.

Yönetmelikte yapılan değişiklikle programlar sadece Öğretmenler Günü değil, 24 Kasım'ı içine alan hafta boyunca düzenlenecek. Programlarda törenlerle birlikte sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler de yapılacak.

Programlara mülki idare erkanı, emekli ve çalışan öğretmenler, MEB personeli, öğrenciler, mezun öğrenciler, veliler ve vatandaşlar davet edilecek. Öğretmenler Günü programları kapsamında, şehit ve ebediyete irtihal etmiş öğretmenler ile eğitim personelinin kabirleri başında anılması; gazi, hasta ve emekli öğretmenler ile eğitim personelinin ziyaret edilmesi de sağlanacak.

24 Kasım gününü içine alan hafta boyunca, eğitim kurumlarında öğretmenlikle ilgili ders içi ve ders dışı faaliyetler yapılacak.

Kutlama günü, eğitim kurumları, Türk bayrağı, flamalar, afişler ve Atatürk resimleri ile donatılacak. Başöğretmen Atatürk başta olmak üzere, Türk ve dünya tarihinde eğitim alanında ve öğretmenlik mesleğinde iz bırakmış şahsiyetleri merkeze alan basılı ve dijital materyaller hazırlanarak kamuoyuyla paylaşılacak.