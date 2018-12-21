Son Dakika Haberleri: Aday Öğretmenler Hastaları Ziyaret Etti

Aday Öğretmenler Hastaları Ziyaret Etti

3 saat önce

Şarkışla ilçesinde 27 aday öğretmen, Milli Eğitim Şube Müdürü Murat Kalkan ile Şarkışla Devlet Hastanesi'nde tedavi gören hastaları ziyaret etti.

Aday Öğretmenler Hastaları Ziyaret Etti, System.String[]
Şarkışla ilçesinde 27 aday öğretmen, Milli Eğitim Şube Müdürü Murat Kalkan ile Şarkışla Devlet Hastanesi'nde tedavi gören hastaları ziyaret etti.

Şarkışla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı çeşitli okullarda görev yapan ve bu yıl atanan 27 aday öğretmen, "Sosyal Sorumluluk" projesi kapsamında Şarkışla Devlet Hastanesi'nde yatan hastaları ziyaret ederek, bir süre sohbet etti.

Milli Eğitim Şube Müdürü Kalkan, "Sosyal Sorumluluk" projesi kapsamında her hafta cuma günleri farklı bir etkinlik yaptıklarını söyledi.

Ziyarette hastane müdürü Özcan Uzundal ve yardımcısı Esra Nergiz de hazır bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 05:06 Kaynak: AA

Murat Kalkan, Şarkışla, Şarkışla Devlet Hastanesi, Güncel
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