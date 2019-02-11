Aday Öğretmenler Mardin'i Gezdi
15 dakika önce
Mardin'in Mazıdağı ve Nusaybin ilçelerinde görev yapan aday öğretmenler, kentin tarihi ve turistik yerlerini ziyaret etti.
Mardin
'in Mazıdağı
ve Nusaybin
ilçelerinde görev yapan aday öğretmenler, kentin tarihi ve turistik yerlerini ziyaret etti.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan, "4 Başlık 7 Adım Projesi" kapsamında, Mardin'in Mazıdağı ve Nusaybin ilçelerinde görev yapan aday öğretmenlerin şehri tanımaları için "Öğretmenimiz Misafirimiz" sloganıyla gezi programı düzenlendi.
Aday öğretmenler gezi programıyla Mardin'in tarihi ve turistlik yerlerini gezdi.
İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı
da geziye katılan aday öğretmenleri makamında kabul ederek, Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman adına çeşitli hediyeler verdi.
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Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 11:21 Kaynak: AA
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