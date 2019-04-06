Aday Öğretmenler Okulun Merdivenlerini Boyadı
39 dakika önce
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde 26 aday öğretmen, "Sosyal Sorumluluk" projesi kapsamında bir okulun merdivenlerini boyadı.
Sivas
'ın Şarkışla
ilçesinde 26 aday öğretmen, "Sosyal Sorumluluk" projesi kapsamında bir okulun merdivenlerini boyadı.
Milli Eğitim Şube Müdürü Murat Kalkan
her hafta sonu yaptıkları etkinlikler hakkında AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Görsel sanatlar öğretmeni Filiz hanımın bir projesini hayata geçirmeye çalıştık. Abdüllatif Şener
Ortaokulu'nun merdivenlerinin görsel olarak hoş bir görünüm sağlanması için boyadık." dedi.
Doç. Dr. Abdüllatif Şener Ortaokulu aday öğretmeni Filiz Yılmaz, kendilerine verilen fırsatlardan dolayı Milli Eğitim Müdürlüğüne teşekkür etti.
Boyaları birbirine karıştırarak farklı renkler oluşturduklarını anlatan Yılmaz, "Öğrencilerin dikkatini daha çok çekebilmek, içindeki zenginliği dışarı yansıtabilmek, okulun eğitimdeki zenginliğini dışarı verebilmek, dikkat çekebilmek amaçlı bu çalışmayı yaptık. Aynı zamanda öğrencilerimizle çevremizi güzelleştirmek amaçlı çiçekler de ekeceğiz ve sınıflarımızın içerisinde de buna benzer çalışmaları yapmaya devam edeceğiz." diye konuştu.
Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Ergen ve Milli Eğitim Şube Müdürü Saffet Uzun da öğretmenlerin çalışmalarını yerinde takip etti.
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Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 11:07 Kaynak: AA
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