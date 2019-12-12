Aday öğretmenler Sapanca Belediyesi'nde - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aday öğretmenler Sapanca Belediyesi'nde - Son Dakika

Aday öğretmenler Sapanca Belediyesi'nde

6 saat önce

Sapanca Belediyesi ve Sapanca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile aday öğretmenlere yönelik Okul Dışı Eğitimler gerçekleştirildi.

Aday öğretmenler Sapanca Belediyesi'nde, System.String[]

Sapanca Belediyesi ve Sapanca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile aday öğretmenlere yönelik Okul Dışı Eğitimler gerçekleştirildi. Aday öğretmenler belediye hizmet binasını gezerek yapılan çalışmaları yerinde inceledi.


Aday öğretmenler okullarda eğitimlerini sürdürürken haftanın bir günü de şehri tanımak açısından İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Sapanca Belediyesi işbirliği ile düzenlenen gezilere katıldı. Aday öğretmelere ise gezi sırasında Sapanca Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Şahin eşlik etti. Gezi kapsamında aday öğretmenler belediye hizmet binasındaki birimleri ziyaret ederek işleyiş ve belediye çalışmaları hakkında bilgi aldı.


Öğretmenlere gezi sırasında eşlik eden Sapanca Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Şahin, belediyenin hizmetleri, eğitim kurumlarıyla olan işbirliği, eğitim alanında yapılan çalışmalar hakkında paylaşımlarda bulundu. Başkan Yardımcısı Şahin, aday öğretmenlerin ziyaretinden dolayı memnuniyetini dile getirirken, aday öğretmenler de kendilerini kabul ederek ağırlayan Şahin'e teşekkür ettiler. - SAKARYA

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Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 01:20 Kaynak: İHA
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