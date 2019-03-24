Son Dakika Haberleri: Aday Öğretmenlere Ahlat'ın Tarihi Mekanları Gezdirildi

Aday Öğretmenlere Ahlat'ın Tarihi Mekanları Gezdirildi

19 dakika önce

Bitlis'in Ahlat ilçesinde göreve yeni başlayan aday öğretmenlere ilçenin tarihi mekanları gezdirildi.

Aday Öğretmenlere Ahlat'ın Tarihi Mekanları Gezdirildi, System.String[]
Bitlis'in Ahlat ilçesinde göreve yeni başlayan aday öğretmenlere ilçenin tarihi mekanları gezdirildi.

Yapılan ziyaret hakkında gazetecilere açıklamada bulunan Ahlat İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden, "2018-2019 eğitim öğretim yılında görev başlayan öğretmenlerimize Ahlat'ı tanıtmak amacıyla bugün tarihi yerlere gezi düzenlendi. Daha önce kurumsal ve okul ziyaretlerini tamamlayan aday öğretmenlerimiz, bugün de Ahlat Müzesi'ni, Selçuklu Mezarlığı'nı, Harabe Şehir'i ve Emir Bayındır Kümbeti'ni ziyaret etti. Tarihi ilçemizi gezen öğretmenlerimiz, bu gezi ile Ahlat'ımızın tarihine, kültürüne birebir şahitlik ettiler. Öğretmenlerimiz, Ahlat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün organize ettiği bu geziden çok memnun kaldıklarını dile getirdiler" dedi.

Ahlat İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden, gezinin organizesinde ve tarihi mekanların tanıtılması noktasında kendilerine yardımcı olan Ahlat Müze Müdürü Mikail Ercek, Şube Müdürü Bülent Bildirici, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Mahmut Akbaş, Alakır Ortaokulu Müdürü Abdullah Tekin ve Yüzüncü Yıl Üniversitesi Araştırma Görevlisi Selami Reisoğlu'na teşekkür etti. - BİTLİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 09:15 Kaynak: İHA

Bitlis, Ahlat, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Atatürk Havalimanı'ndan Son Kez Yapılacak Tarihi Uçuşa Yoğun İlgi Var Cumhur İttifakı Mitingi Nedeniyle Avrasya Tüneli ve Bazı Yollar Trafiğe Kapatıldı Mali'de Katliam! Aralarında Hamile Kadınların da Olduğu En Az 100 Kişi Hayatını Kaybetti Milli Savunma Bakanlığından DEAŞ Açıklaması: Göğüs Göğüse Mücadele Veren Tek Orduyuz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.3.2019 09:34:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aday Öğretmenlere Ahlat'ın Tarihi Mekanları Gezdirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]