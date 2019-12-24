Aday öğretmenlere Ahlat'ın tarihi mekanları tanıtıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aday öğretmenlere Ahlat'ın tarihi mekanları tanıtıldı - Son Dakika

Aday öğretmenlere Ahlat'ın tarihi mekanları tanıtıldı

5 saat önce

Bitlis'in Ahlat ilçesinde göreve yeni başlayan aday öğretmenlere kentin tarihi mekanları gezdirildi.

Aday öğretmenlere Ahlat'ın tarihi mekanları tanıtıldı, System.String[]

Bitlis'in Ahlat ilçesinde göreve yeni başlayan aday öğretmenlere kentin tarihi mekanları gezdirildi.


Yapılan ziyaret hakkında gazetecilere açıklamada bulunan Ahlat İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden, "2019-2020 eğitim öğretim yılında görev başlayan öğretmenlerimize Ahlat'ı tanıtmak amacıyla tarihi yerlere gezi düzenlendi. Daha önce kurumsal ve okul ziyaretlerini tamamlayan aday öğretmenlerimiz; Ahlat Müzesi, Selçuklu Mezarlığı, Harabe Şehir ve Emir Bayındır Kümbeti'ni ziyaret etti. Tarihi ilçemizi gezen öğretmenlerimiz, bu gezi ile Ahlat'ımızın tarihine ve kültürüne birebir şahitlik ettiler. Öğretmenlerimiz, Ahlat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün organize ettiği bu geziden çok memnun kaldıklarını dile getirdiler" dedi.


Ahlat İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden, gezinin organizesinde ve tarihi mekanların tanıtılması noktasında kendilerine destek veren Ahlat Müze Müdürlüğüne ve müzede görevli sanat tarihçisi Cuma İbrahimoğlu ile Milli Eğitim Şube Müdürü Bülent Bildirici, Ahlat Selçuklu Anadolu Lisesi Müdürü Mahmut Akbaş ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü memurlarından Mustafa Oral'a teşekkür etti. - BİTLİS

Selçuklu, Bitlis, Ahlat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 09:55 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Büyük rezalet! Evli öğretmen, 15 yaşındaki öğrencisiyle cinsel ilişki görüntüleri çekti
Öğretmen anatomi dersine özel kıyafetle geldi, öğrenciler şaşırdı 6174: Matematikçileri 70 yıldır büyüleyen esrarengiz sayı 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar iddiasına İstek Vakfı'ndan açıklama geldi

Son Dakika Haberleri
16:41 İzmir'de su kesintileri nedeniyle tankerlerle su dağıtımı sürüyor, vatandaş tepkili - Son Dakika
16:40 Adıyaman'da 5 kişi karbonmonoksitten zehirlendi - Son Dakika
16:40 Kurduğu serada topraksız tarımla marul yetiştiriyor - Son Dakika
16:40 Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'dan "Kanal İstanbul" açıklaması Açıklaması - Son Dakika
16:40 Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yem bitkisi tohumu dağıtımı - Son Dakika
16:33 Meteoroloji tarih verip duyurdu! İstanbul'a kar geliyor - Son Dakika
16:27 Otostop çekip bindiği kamyonet kaza yapınca canından oluyordu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2019 15:43:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Aday öğretmenlere Ahlat'ın tarihi mekanları tanıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]