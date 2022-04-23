"Aday olacak mısınız?" sorusuna İmamoğlu yanıtı: Kendimi taca atmıyorum ancak adayım Kılıçdaroğlu'dur - Son Dakika

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkında çıkan cumhurbaşkanı adaylığı konusunda dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Sözcü'ye konuşan İmamoğlu, süreci uzaktan izlemeyeceğini, sorumluluğunun farkında olduğunun da altını çizdi.

"MESELE CUMHURBAŞKANI ADAYI KİM OLACAK?' SORUSUNDAN ÇOK DAHA ÖTE"

1,5 yıldır cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday gösterilip gösterilmeyeceği konusundaki haberlerle gündemin meşgul edildiğini vurgulayan İBB Başkanı İmamoğlu, meselenin bunun çok ötesinde olduğunu söyledi. 2023'te yapılacak seçimlerin ülkenin geleceğini derinden etkileyeceğini söyleyen İmamoğlu, " Türkiye'nin meselesi cumhurbaşkanı adayı kim olacak meselesinin çok uzağında, çok ilerisinde ülkenin geleceği meselesi. Tarihi bir masa kuruldu: 6'lı masa. Bu masa demokrasi adına genişlemeli. Türkiye'nin başta ekonomi olmak üzere birçok alanda çözüm bekleyen sorunları var. Türkiye bunlara odaklanmalı. Bunlara odaklanan bir siyasi akıl şu an var. Çok büyük bir emek veriliyor. Bu emeğin en birinci şahsiyeti genel başkanım sayın Kemal Kılıçdaroğlu'dur, İYİ Parti Genel Başkanı sayın Meral Akşener'dir ve diğer liderlerdir. Bunu saygıyla, heyecanla takip ediyorum. 1.5 senedir her gün Ekrem İmamoğlu aday mı değil mi tartışması yapılır mı? 1.5 sene hiç durmadı. Bu bize de zarar veriyor. Topluma da, siyasi akla da zarar veriyor. Bir CHP'liye kim olsa sorsanız ilk sözü elbette ki kendi genel başkanının aday gösterilmesinin ister. Ben de CHP'liyim ve benim de adayım genel başkanımdır, sayın Kılıçdaroğlu'dur. Ortada bir ittifak, 6'lı masa var. Belki bu genişlemeli. Günün sonunda ülke kazanmalı, bir şahsın kazanmasının da anlamı yok. En doğru kararı vereceklerine inanıyorum." dedi.

"SÜRECE EN ÇOK KATKIYI, BİLGİYİ, MOTİVASYONU SUNAN KİMLİK OLMAK ZORUNDAYIM"

"Tarihin en yüksek oy almış belediye başkanı" sıfatıyla kendi sorumluluğunun farkında olduğunu da ifade eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sürece en çok katkıyı, bilgiyi, motivasyonu sunan unsur olmak zorunda olduğunu da sözlerine ekledi. Konuyla ilgili açıklamalarına devam eden İmamoğlu, "Ekrem İmamoğlu burada kendi taca ya da auta atmıyor. Kendi sorumluluğunun da farkında. Tarihin en çok oyunu almış bir belediye başkanı, ekonominin yüzde 45'inin döndüğü İstanbul'da süreci uzaktan izleyen olamaz. Sürece en çok katkıyı sunan, en çok bilgiyi sunan, en çok motivasyonu sunan kimlik olmak zorunda. İstanbul'da iyi şeyler olursa, güzel işler yapılırsa, insanlar mutlu olursa Türkiye de iyi olur. Önümüzdeki seçim bir o kadar başarılı olur." diye konuştu.

"ADAYLIK KONUSU ZİHNİMİN KÖŞESİNDE ZERRE YOK"

Son olarak kendisine net bir şekilde sorulan, "2023 sonrası için başbakanlığa aday mısınız?" sorusunu da yanıtlayan İmamoğlu, "Bunların hiçbirisi benim zihnimin köşesinde bir hücremin zerresinde inanın olmayan duygular. Az önce söylediğim duygularla ama dolu dolu yaşıyorum." diyerek konuyla ilgili sözlerini noktaladı.