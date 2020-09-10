Aday olan MHP Bornova İlçe Başkanı Otlu'dan seçim mesajları - Son Dakika

Aday olan MHP Bornova İlçe Başkanı Otlu'dan seçim mesajları

MHP Bornova İlçe Başkanlığına aday olan mevcut başkan Turan Otlu, "Biz de 'bu üye', 'bu yönetici' diye bir kavram yok.

Aday olan MHP Bornova İlçe Başkanı Otlu'dan seçim mesajları, System.String[]

MHP Bornova İlçe Başkanlığına aday olan mevcut başkan Turan Otlu, "Biz de 'bu üye', 'bu yönetici' diye bir kavram yok. Bizde herkes büyük küçük fark etmeden davanın evladıdır" dedi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Bornova İlçe Başkanlığı, 12 Eylül Cumartesi günü yapacağı seçimle önümüzdeki dönemde teşkilata başkanlık yapacak kişiyi ve yönetimi belirleyecek. 2019 Kasım ayında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve İzmir İl Başkanı Veysel Şahin'in takdiri ile atanarak göreve gelen mevcut başkan Turan Otlu, yeniden göreve talip olarak adaylığını açıklamıştı. 12 Eylül Cumartesi günü saat 13.00'de Hera Garden Düğün Salonunda gerçekleştirilecek olan 13'üncü olağan ilçe kongresi öncesinde açıklamalarda bulunan MHP Bornova İlçe Başkanı Turan Otlu, göreve talip olduğunu belirterek, "8 ay önce atamayla geldiğimiz göreve yönetimimizle birlikte talibiz. 8 ay boyunca yaptığımız çalışmalarla kendimizi bu kongreye hazırladık. Yeni bir yönetim oluşturduk ve yönetimde genellikle genç arkadaşlara yer verdik. Yaş ortalamamız önümüzdeki dönemde 30-35 yaş aralığında olacak. Gençlerin enerjisini, yaşlıların tecrübesiyle harmanlayıp yeni dönemde Milliyetçi Hareketin adını Bornova'da gür bir şekilde duyuracağız" şeklinde konuştu.

2023'e giden süreçte yeni yönetim ve yeni üyelerle birlikte aktif bir şekilde, seçim takvimine göre ilk olarak genel, sonrasında ise yerel seçimlere hazırlanacaklarını belirten Otlu, "Cumhur İttifakı ile 2023'ü hazırlanmaya devam edeceğiz. Bu doğrultuda yeni yönetimde iki tane avukat arkadaşımız, iki tane mühendis arkadaşımız, iki tane eczacı arkadaşımız ve 35-40 yaşın üzerinde teşkilatın geçmişini bilen teşkilattan yetişmiş reislerimiz olacak. Böylelikle hem tavana hem de tabana hitap edebileceğiz. Aynı zamanda esnaf kardeşlerimizden de yönetimimize aldıklarımız oldu, onlar da halkın sorunlarını bilen ve halkla diyalog kurmamızı sağlayacak olan kardeşlerimizdir. Halkla bir nevi köprü kuracaklardır. Biz de 'bu üye', 'bu yönetici' diye bir kavram yok. Bizde herkes ülkücüdür. Partiyi de, ocakları da bu şekilde görüyoruz. Davada bugün ben varım yarın başkası vardır. Bu bir bayrak yarışıdır. Bu mukaddes davanın evlatları da liderimizin önce ülkem sloganı doğrultusunda, milletine ve devletine hizmetle yükümlüdür. Burada amaç davayı iktidara taşımak, hatta Kızılelma'ya ulaşmaktır. Bizim derdimiz budur" şeklinde konuştu. - İZMİR

Veysel Şahin, Bornova, İzmir, MHP, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2020 16:20 - Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Aday olan MHP Bornova İlçe Başkanı Otlu'dan seçim mesajları - Son Dakika


Son Dakika

Bakanı Soylu'dan, açığa alınan kaymakamlarla ilgili konuşmasını hatalı veren 3 haber kanalına tepki: Esas sizi açığa almak lazım Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri tepki çeken Fransa Cumhurbaşkanı Macron geri adım attı 12 yıl sonra ilk kez yurt dışında oynanacak olan Süper Kupa maçına Katar'ın başkenti Doha ev sahipliği yapacak Ünlü oyuncu Melisa Döngel, sokağa iç çamaşırsız çıkınca tüm gözleri üzerine çekti Sakarya'da maske takmayanlar 3 gün karantinada kalacak, 10 kitap okuyacak 14 yaşındaki öğrencisine cinsel istismarda bulunan evli öğretmen, hapis cezasından kurtulamadı Bakan Koca'ya oğluna 1500 kişilik düğün yapan AK Partili vekil soruldu, cevabı ders niteliğindeydi Inter, geçen sezonu Galatasaray'da tamamlayan Jean Michael Seri'ye talip oldu Fenerbahçe Marcel Tisserand transferinde mutlu sona ulaştı Son Dakika: Türkiye'de 10 Eylül günü koronavirüs kaynaklı 58 can kaybı, 1512 yeni vaka tespit edildi Ayaklarıyla biberleri çiğneyen gencin çalıştığı firmaya ceza kesildi 9 yaşındaki çocuk elbise dolabında boynundan asılı halde bulundu Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'nin üzerinde çalıştığı koronavirüs aşısıyla ilgili tarih verdi: 2021'in başlarında hazır olur Iran Angelo, yeğeni Camila'nın eşi Hulk ile birlikte olması hakkında konuştu: Kalbimi parçaladı TFF 1. Lig maçları TRT'de şifresiz olarak yayınlanacak
Yunanistan'dan küstah sözler: Türkiye, Doğu Akdeniz'deki tüm gemilerini derhal çekmeli Yunanistan'dan küstah sözler: Türkiye, Doğu Akdeniz'deki tüm gemilerini derhal çekmeli         
18:53
Sahte evrak ile 4 milyon liralık vurgun yapmaya çalışan dolandırıcılar, tapu memurundan kaçamadı Sahte evrak ile 4 milyon liralık vurgun yapmaya çalışan dolandırıcılar, tapu memurundan kaçamadı         
18:31
Bakan Soylu duyurdu, yeni sistem geliyor! Artık radarı görünce yavaşlamak cezadan kurtarmayacak Bakan Soylu duyurdu, yeni sistem geliyor! Artık radarı görünce yavaşlamak cezadan kurtarmayacak         
18:20
Fenerbahçe, tescilli olmayan oyuncu oynattığı için 24 bin TL para cezası aldı Fenerbahçe, tescilli olmayan oyuncu oynattığı için 24 bin TL para cezası aldı         
17:54
Fenerbahçe, borsada 5 milyar TL değerine ulaşan ilk Türk kulübü oldu Fenerbahçe, borsada 5 milyar TL değerine ulaşan ilk Türk kulübü oldu         
16:49
Dolandırıcılar, yemek siparişi verip kuryeleri tuzaklarına düşürüyor Dolandırıcılar, yemek siparişi verip kuryeleri tuzaklarına düşürüyor         
16:42
Spor sunucusu Eleonora Khabibulina, canlı yayında evlilik teklifi aldı Spor sunucusu Eleonora Khabibulina, canlı yayında evlilik teklifi aldı         
16:33
Mısır'da bir kişinin midesinden 6 bin 500 Mısır lirası çıktı Mısır'da bir kişinin midesinden 6 bin 500 Mısır lirası çıktı         
16:13
Cem Yılmaz'ın ağabeyinin PTT'ye sorduğu soru sosyal medyada gündem oldu! Vatandaşlardan destek mesajı yağdı Cem Yılmaz'ın ağabeyinin PTT'ye sorduğu soru sosyal medyada gündem oldu! Vatandaşlardan destek mesajı yağdı         
16:09
Mühendis genç kız otel odasında dehşeti yaşadı! Uyandığında yatağında tanımadığı bir adam vardı Mühendis genç kız otel odasında dehşeti yaşadı! Uyandığında yatağında tanımadığı bir adam vardı         
15:55
Barış Murat Yağcı, aşk yaşadığı konuşulan Nisa Bölükbaşı ile babasını tanıştırdı Barış Murat Yağcı, aşk yaşadığı konuşulan Nisa Bölükbaşı ile babasını tanıştırdı         
15:39
Teber güdüm kitli mühimmat ilk kez İHA'dan atıldı Teber güdüm kitli mühimmat ilk kez İHA'dan atıldı         
15:39
Oğlunun düğününde kalp krizi geçiren babayı yaşatma çabaları sonuçsuz kaldı Oğlunun düğününde kalp krizi geçiren babayı yaşatma çabaları sonuçsuz kaldı         
15:23
Boyu 65 metre, ağırlığı 18 ton! Türbin kanadı koca koca binaların arasından böyle taşındı Boyu 65 metre, ağırlığı 18 ton! Türbin kanadı koca koca binaların arasından böyle taşındı         
15:02
Tüm insanlığı koronavirüsten daha tehlikeli bir sağlık sorunu bekliyor: Antibiyotik direnci Tüm insanlığı koronavirüsten daha tehlikeli bir sağlık sorunu bekliyor: Antibiyotik direnci         
14:44
Oryantal Didem, canlı yayındaki dans performansıyla izleyenleri büyüledi Oryantal Didem, canlı yayındaki dans performansıyla izleyenleri büyüledi         
14:10
Tıp fakültesi öğrencisi koronavirüsten hayatını kaybetti Tıp fakültesi öğrencisi koronavirüsten hayatını kaybetti         
14:05
Fotokapana bu sefer avokado hırsızları yakalandı Fotokapana bu sefer avokado hırsızları yakalandı         
13:59
Eski sevgilisi balkondan düşen Nihal Candan, acı olayın detaylarını dinlerken gözyaşlarına hakim olamadı Eski sevgilisi balkondan düşen Nihal Candan, acı olayın detaylarını dinlerken gözyaşlarına hakim olamadı         
13:38
Bakan Albayrak'a yönelttiği 7 soruya aldığı yanıt, MHP'li vekili tatmin etmedi Bakan Albayrak'a yönelttiği 7 soruya aldığı yanıt, MHP'li vekili tatmin etmedi         
12:38
Binlerce kişiyi mağdur eden İstanbul Bilişim'in sahibine dolandırıcılık davası açıldı: 40 yıla kadar hapsi isteniyor Binlerce kişiyi mağdur eden İstanbul Bilişim'in sahibine dolandırıcılık davası açıldı: 40 yıla kadar hapsi isteniyor         
12:18
Eşinden boşanacak olan Damla Ersubaşı'nın program çekimleri ertelendi Eşinden boşanacak olan Damla Ersubaşı'nın program çekimleri ertelendi         
10:55
Oyuncu Gurur Aydoğan, Sen Çal Kapımı dizisine dahil oldu Oyuncu Gurur Aydoğan, Sen Çal Kapımı dizisine dahil oldu         
10:55
Eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in halefi yoğun bakımdayken yaptığı paylaşım tepki çekti Eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in halefi yoğun bakımdayken yaptığı paylaşım tepki çekti         
10:28
İstanbul'un göbeğinde pitbull dehşeti: Köpeği vurun İstanbul'un göbeğinde pitbull dehşeti: Köpeği vurun         
09:58
Kola bağımlısı genç, günde 5 litre kola ve 50 lira yevmiye ile çalışıyor Kola bağımlısı genç, günde 5 litre kola ve 50 lira yevmiye ile çalışıyor         
09:55
Eski mesai arkadaşları Fatih Portakal'a sordu: FOX'u bırakmak için 10 milyon dolar aldığın doğru mu? Eski mesai arkadaşları Fatih Portakal'a sordu: FOX'u bırakmak için 10 milyon dolar aldığın doğru mu?         
09:21
Günlük 300 lira yevmiyeyle ağaçtan ağaca atlayarak ekmek parasını kazanıyor Günlük 300 lira yevmiyeyle ağaçtan ağaca atlayarak ekmek parasını kazanıyor         
09:14
Kahramanmaraş'taki dünyanın en saçma binasına 30 milyon liraya talipli çıktı Kahramanmaraş'taki dünyanın en saçma binasına 30 milyon liraya talipli çıktı         
08:58
Ev partisinde virüs paniği yaşayan Buse İskenderoğlu, iç çamaşırsız kıyafetiyle dikkatleri üzerine çekti Ev partisinde virüs paniği yaşayan Buse İskenderoğlu, iç çamaşırsız kıyafetiyle dikkatleri üzerine çekti         
18:55
Cristiano Ronaldo, 9,7 milyon TL değerinde reklam anlaşması imzaladı Cristiano Ronaldo, 9,7 milyon TL değerinde reklam anlaşması imzaladı         
11:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2020 22:51:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Aday olan MHP Bornova İlçe Başkanı Otlu'dan seçim mesajları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei