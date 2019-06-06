Aday santraller üç kategoride değerlendirilecek
54 dakika önce
Enerji Girişim Sermaye Fonu'na devredilmeye aday santraller, üç kategoride değerlendirmeye tabi tutulacak.
Enerji Girişim Sermaye Fonu'na devredilmeye aday santraller, üç kategoride değerlendirmeye tabi tutulacak.
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 12:43
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