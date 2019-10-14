Son Dakika Haberleri: Aday sürücünün kullandığı otomobil dere kanalına düştü
Son Dakika Güncel Aday sürücünün kullandığı otomobil dere kanalına düştü

Aday sürücünün kullandığı otomobil dere kanalına düştü

1 saat önce

KARABÜK'te, yol ortasında bulunan 1,5 metre derinliğindeki dere kanalına düşen otomobilin aday sürücüsü Emir Şan Eken (19), yaralandı.

Aday sürücünün kullandığı otomobil dere kanalına düştü, System.String[]

KARABÜK'te, yol ortasında bulunan 1,5 metre derinliğindeki dere kanalına düşen otomobilin aday sürücüsü Emir Şan Eken (19), yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Ergenekon Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Sürücü adayı Emir Şan Eken yönetimindeki 78 AY 707 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu demir korkulara çarptıktan sonra su kanalına düştü. 1,5 metre yükseklikteki kanalda yan duran otomobilin sürücüsü yaralandı. Çevredekilerin yardımıyla otomobilden çıkarılan yaralı, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Atatürk Bulvarı, Karabük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 09:29 Kaynak: DHA
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