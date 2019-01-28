Son Dakika Haberleri: Aday Tanıtım Töreni Sırası Körfez'de

Aday Tanıtım Töreni Sırası Körfez'de

57 dakika önce

AK Parti'de belediye başkan adaylarının belirlenmesinin ardından başlayan aday tanıtım töreni, yarın Körfez (Salı ) ile devam ediyor

Aday Tanıtım Töreni Sırası Körfez'de, System.String[]

AK Parti'de belediye başkan adaylarının belirlenmesinin ardından Darıca ile başlayan ve ilçe ilçe devam eden aday tanıtım törenleri yarın (Salı) Körfez ile devam ediyor.

Körfez Tütünçiftlik Kültür Merkezi'nde 19.00'da gerçekleştirilecek olan aday tanıtım töreniyle ilgili olarak tüm Körfezlileri davet eden Körfez Belediye Başkan Adayı Şener Söğüt, "Körfezli hemşerilerimi, gerçekleştireceğimiz aday tanıtım törenimize davet ediyoruz. Sizleri orada ağırlamaktan büyük onur duyacağız" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 12:01 Kaynak: Bültenler

Darıca, belediye başkan adayı, Körfez, Güncel
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