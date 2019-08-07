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Adaya terk edilen eşek bulundu

1 saat önce

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, sosyal medyada adaya terk edilmiş görüntüleri paylaşıldıktan sonra arama çalışmaları başlatılan eşek bulundu.

Adaya terk edilen eşek bulundu, System.String[]
Muğla'nın Marmaris ilçesinde, sosyal medyada adaya terk edilmiş görüntüleri paylaşıldıktan sonra arama çalışmaları başlatılan eşek bulundu.
Bozburun Mahallesi'ndeki Koca Ada'ya bir eşek bırakıldığı ve eşeğin aç susuz kaldığı yönündeki görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine AKUT ve Marmaris Belediyesi ekipleri ile hayvanseverler çalışma başlattı.
Günübirlik tura çıkan bir teknenin kaptanı, eşeğin Koca Ada'da olduğunu görünce, arama çalışması yapan yetkililere bildirdi.
Adaya giden hayvanseverler tekneye bindirdikleri eşeği karaya çıkardı. Eşek daha sonra Marmaris Belediyesi görevlilerince ilçe merkezindeki barınağa götürüldü.
Adı "Bahtiyar" konuldu
Marmaris Hayvan Hakları Derneği Başkanı Tülay Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, adaya terk edilen eşeğe "Bahtiyar" adını verdiklerini söyledi.

Eşeğin bir aydır adada olduğunu tahmin ettiklerini aktaran Yıldız, "Son iki gündür eşeğin kurtarılması için ekipler çok çalıştı. Geçici olarak barınağa getirdik ancak, Bahtiyar'a kalıcı bir yuva arıyoruz." dedi.
Bozburun Mahallesi Muhtarı Duran Güleç de bulunması için seferber oldukları eşeğin bulunmasına sevindiklerini dile getirdi.
Koca Ada'ya bir eşek bırakıldığı ve eşeğin aç susuz kaldığı yönündeki görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine AKUT ve Marmaris Belediyesi ekipleri ile hayvanseverler eşeği aramış, ancak bulamayıp adaya ot ve su bırakıp dönmüştü.
Marmaris Belediyesi, Marmaris, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 12:44 Kaynak: AA
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