Son Dakika Haberleri: Adaya terk edilen eşek sahiplendirildi
Son Dakika Güncel Haber

Adaya terk edilen eşek sahiplendirildi

1 saat önce

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, adaya terk edilmiş görüntüleri sosyal medyada paylaşıldıktan sonra bulunan eşek, sahiplendirildi.

Adaya terk edilen eşek sahiplendirildi, System.String[]
Muğla'nın Marmaris ilçesinde, adaya terk edilmiş görüntüleri sosyal medyada paylaşıldıktan sonra bulunan eşek, sahiplendirildi.
Bozburun Mahallesi'ndeki Koca Ada'ya bir eşek bırakıldığı ve aç susuz kaldığı yönündeki görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine, AKUT ve Marmaris Belediyesi ekipleri ile hayvanseverler hayvanı bulup barınağa getirdi.
Marmaris Hayvan Hakları Derneği Başkanı Tülay Yıldız ve belediye yetkililerinin çağrısı üzerine Gülizar Şahyılmaz, "Bahtiyar" adı verilen eşeği sahiplenmek istediğini görevlilere bildirdi.
Marmaris Belediyesi ekipleri, eşeği Şahyılmaz'a teslim etti.
Eşeğin aç susuz kaldığı yönündeki görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine AKUT ve Marmaris Belediyesi ekipleri ile hayvanseverler, 6 Ağustos'ta arama çalışmalarından bir sonuç alamayınca Koca Ada'ya ot ve su bırakıp dönmüş, gezi teknesi kaptanı tarafından bulunan hayvan barınağa teslim edilmişti.
Marmaris Belediyesi, Marmaris, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 02:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Albayrak: 17 yıllık AK Parti iktidarlarında ilk kez cari fazla verdik
Demet Akalın, takma kirpikleriyle sosyal medyanın diline düştü Haluk Levent'i çileden çıkaran Denizli depremi yorumu: Fuhuşu kim yapıyordu? Neymar'dan heyecanlandıran paylaşım!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.8.2019 16:33:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adaya terk edilen eşek sahiplendirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]