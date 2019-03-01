Son Dakika Haberleri: Adayımız Kim Olursa Olsun Yanında Duracağım"

Adayımız Kim Olursa Olsun Yanında Duracağım"

2 saat önce

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) yerel seçimlerde yeniden aday olamayacağına karar verdiği İzmir'in Balçova İlçesi Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya, "Genel merkezimiz yeni adayımızı belirleyecektir.

Adayımız Kim Olursa Olsun Yanında Duracağım
Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) yerel seçimlerde yeniden aday olamayacağına karar verdiği İzmir'in Balçova İlçesi Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya, "Genel merkezimiz yeni adayımızı belirleyecektir. Kim olursa olsun, onun yanında duracağım. Onunla birlikte koşturacağım." dedi.

"Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla hakkında açılan davada tazminata mahkum olması nedeniyle adaylığına yapılan itiraz sonrası YSK'nin aday olamayacağı yönünde karar aldığı Çalkaya, Belediye Binası'nda basın toplantısı düzenledi.

Adaylık sürecinde başına gelenleri "papatya falına" benzeten Çalkaya, ilçe seçim kurulunun aday olamayacağını, il seçim kurulunun ise aday olabileceğini açıklamasının ardından YSK'nin aday olamayacağında karar kıldığını bildirdi.

YSK'ya yapılan itiraz başvurusunu yapan şahsın nitelikli dolandırıcılık suçlamasından hüküm giydiğini anlatan Çalkaya, adaylığıyla ilgili her türlü hukuki yola başvuracaklarını vurguladı.

Çalkaya, "Bu işin partiyle falan bir alakası yoktur, bu milli bir olaydır. Ben 15 senedir düzgün bir şekilde belediyeyi yönettiğime inanıyorum. Yaptığım iyi belediyeciliğin masa başında engellenmesini hazmedemiyorum. Ben milli iradenin sandıktan çıkması gerektiğine inanıyorum. 'Vatandaş sandıktan neyi çıkartırsa, o olmalıydı' diye düşünüyorum. Bu iş benim Balçova'da önümü kesmek için yapıldı. 'Yüzde 70-80'leri zorlarız' diye düşünüyorduk ama herhalde pek istemediler gibime geliyor. Bundan sonrasında her türlü hukuki yola başvuracağız. Genel merkezimiz adayımızı belirleyecektir, kim olursa olsun, onun yanında duracağım. Onunla birlikte koşturacağım." diye konuştu.

Çalkaya, yerine eşinin aday gösterileceğine ilişkin iddialar konusunda da "Ben bir şey önermem, genel merkez yapılması gerekeni yapar zaten." değerlendirmesini yaptı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 03:36 Kaynak: AA

İzmir, Balçova, Çalkaya, Politika
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