Adaylar içeride, veliler 30 derece sıcakta ter döktü
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MERSİN'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk ayağı olan Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) giren adaylar sınavda ter dökerken, veliler de 30 derece sıcaklıkta, dışarıda bekledi.
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 01:12 Kaynak: DHA
MERSİN'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı
'nın (YKS) ilk ayağı olan Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) giren adaylar sınavda ter dökerken, veliler de 30 derece sıcaklıkta, dışarıda bekledi. Mersin
'de binlerce öğrenci, sabahın erken saatlerinden itibaren YKS için sınav merkezlerinin yolunu tuttu. Öğrenciler sıkı güvenlik kontrolünden geçirilerek salonlara alındı. Saat 10.00 itibariyle kapılar kapatıldı. Anamur
ilçesinde, Mersin Üniversitesi
Anamur Meslek Yüksekokulu'nda sınava giren öğrenciler içeride terlerken, veliler de 30 derece sıcaklıkta dışarıda bekledi.
Oldukça heyecanlı olduğu gözlenen veliler, dualarının çocukları için olduğunu söyledi.
- Mersin
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