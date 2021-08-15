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Adaylar KPSS ÖABT sınavında ter döktüler - Son Dakika

Adaylar KPSS ÖABT sınavında ter döktüler

15.08.2021 10:18

Adaylar KPSS ÖABT sınavında ter döktüler Kamuda görev almak isteyenler KPSS ÖABT sınavında ter döktü.

Adaylar KPSS ÖABT sınavında ter döktüler

ZONGULDAK - Kamuda görev almak isteyenler KPSS ÖABT sınavında ter döktü. Sınav binalarına gelen adaylar, üst aramasının ardından sınav salonlarına girdi.

Zonguldak'ta ÖSYM tarafından KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi sınavı gerçekleştirildi. Kamuda görev almak isteyen adaylar için gerçekleştirilen adaylara sınav öncesi ÖSYM tarafından uyarı yapıldı. Sabah oturumuna saat 10: 00'dan sonra, öğleden sonra gerçekleştirilecek oturuma ise 14: 30'dan sonra sınav binalarına adayların alınmayacağı açıklandı.

Sınav öncesi bina önlerine gelen adaylar bir süre sonra sınav salonlarına alınmaya başlandı. Giriş noktasında görevliler tarafından üst aramaları yapılan adaylara, yanlarında getirmemeleri gereken materyaller hatırlatıldı. Kurallara uymayan adaylar yanlarında getirdikleri materyalleri bina önündeki kutulara bıraktı.

Sabah düzenlenecek oturum saat 10: 15'te, öğleden sonraki oturum ise 14: 45'te başlayacak. ÖABT sınavında adaylara kendi alanlarıyla ilgili 75 soru soruldu. Bu soruları cevaplamak için toplam 120 dakika süre tanındı. Sabah oturumu 12: 15'te, öğleden sonra oturumu 16: 45'te tamamlanacak.

Sonuçların 16 Eylül 2021 günü açıklanması bekleniyor.

Adaylar KPSS ÖABT sınavında ter döktüler
Adaylar KPSS ÖABT sınavında ter döktüler
Adaylar KPSS ÖABT sınavında ter döktüler
Adaylar KPSS ÖABT sınavında ter döktüler

Alan Bilgisi, Zonguldak, KPSS, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Adaylar KPSS ÖABT sınavında ter döktüler - Son Dakika


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