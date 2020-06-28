Adaylar sınav öncesi son ana kadar ders çalıştı - Son Dakika

Adaylar sınav öncesi son ana kadar ders çalıştı

Adana'da YKS'nin 2. oturumu olan Alan Yeterlilik Testi'ni (AYT) girecek olan bazı öğrencilerin son ana kadar ders çalışması dikkat çekti.

Adana'da YKS'nin 2. oturumu olan Alan Yeterlilik Testi'ni (AYT) girecek olan bazı öğrencilerin son ana kadar ders çalışması dikkat çekti.

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YKS'nin 2. oturum sınavı olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) bugün saat 10.15'te başladı. Sınav öncesi adaylar ve velileri okul bahçelerini doldurdu. Adaylar ve veliler sınav saatinin gelmesini beklerken, sosyal mesafeye dikkat etmedikleri gözlendi. Ayrıca bazı veli ve adayların maske takmadığı, bazılarının ise maskeyi düzgün kullanmadığı görüldü. Saatler 09.00'dan itibaren yığılma olmaması için adaylar salonlara alınmaya başlandı. Bu arada bazı adayların saat 10.00'a kadar salona girmeyip ders çalıştıkları görüldü. Salona adaylar alınırken, sırasıyla önce dezenfektan kullanıp sonra maske alarak içeri alındılar. Ayrıca bütün adaylar polisler tarafından salona alınmadan önce dedektör ile arandı. Saat 10.00'dan sonra salonlara adaylar alınmazken, veliler de okul bahçesinden uzaklaştırıldı.


AYT sınavı 13.15'te sona erecek. Üniversite sınavının son ayağı olan aynı zamanda YKS üçüncü oturumu olan Yabancı Dil Testi (YDT) ise 15.45'te başlayacak, 17.45'te sona erecek. - ADANA

Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 10:42 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Adaylar sınav öncesi son ana kadar ders çalıştı - Son Dakika

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