Son Dakika Haberleri: Adaylar startı verdi! Önce Adalı konuşuyor
Son Dakika Spor Adaylar startı verdi! Önce Adalı konuşuyor

Adaylar startı verdi! Önce Adalı konuşuyor

50 dakika önce

Beşiktaş Kulübü'nde 20 Ekim'de yapılacak olan olağanüstü kongrede adaylığını açıklayan adaylar, projelerini anlatmak üzere medya karşına geçmeye başlıyorlar.

Adaylar startı verdi! Önce Adalı konuşuyor, System.String[]

Beşiktaş Kulübü'nde 20 Ekim'de yapılacak olan olağanüstü kongrede adaylığını açıklayan adaylar, projelerini anlatmak üzere medya karşına geçmeye başlıyorlar. Adaylar, seçime çok kısa bir süre kala kendilerini üyelere anlatmak için yoğun bir iletişim trafiğine girecekler. Bu çerçevede bugün ilk olarak Serdal Adalı, medya mensuplarıyla kahvaltıda bir toplantıda buluşacak. Bugün saat 10.00'da gerçekleştirilecek toplantıda Adalı, projelerini anlatacak.


Adaylardan Ahmet Nur Çebi ise önümüzdeki sal günü medya ile buluşmayı planlıyor. Çebi de toplantıda adaylık gerekçelerini ve projelerini dile getirecek. Çebi, dün sosyal medyadan kongre üyelerine seslendi ve birlik çağrısı yaptı. İsmail Ünal ve Hürser Tekinoktay da gelecek hafta içinde plan ve projelerini anlatmak üzere medya mensuplarıyla bir araya gelmeyi planlıyor.

Beşiktaş Spor Kulübü, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 08:46 
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