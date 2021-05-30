Adaylar zamanla yarıştı, geç kalanlar sınava alınmadı - Son Dakika

Adaylar zamanla yarıştı, geç kalanlar sınava alınmadı

SİVAS - Sivas'ta Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince düzenlenen İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı sınavına geç kalanlar adaylar alınmadı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında ertelenen İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı bugün yapıldı. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde düzenlenen sınava girecek olan adaylar sabahın erken saatlerinde sınav merkezlerine gittiler. Adaylar koronavirüs tedbirleri kapsamında tek tek içeri alınıp üst taraması yapıldı. Bazı adaylar dakikalarla yarıştı. Saatler 10.00'u gösterdiğinde ise kapılar kapandı. Geç kalan adaylar sınava alınmadı.

Sınava geç kalan bir adayın, "Şimdi oldu, oyalanmasaydık girmiştik. Yolda trafikte durdurdu" sözleri dikkat çekti.