Adayları Numan Kurtulmuş Açıkladı
5 dakika önce
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, Denizli'nin ilçelerinin 'Cumhur İttifakı' adaylarını açıkladı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, Denizli'nin ilçelerinin 'Cumhur İttifakı' adaylarını açıkladı. AK Parti, EGS Kongre ve Fuaye Alanında gerçekleştirilen törenle 31 Mart yerel seçimleri adaylarını açıkladı. Kurtulmuş'un açıkladığı ilçeler ve isimler şunlar oldu:
"Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Osman Zolan, Pamukkale-Avni Örki, Merkezefendi-Muhammed Subaşıoğlu, Honaz-Turgut Devecioğlu, Sarayköy-Ahmet Necati Özbaş, Buldan-Mustafa Fahri Şevik (Cumhur İttifakı), Bozkurt-Hamdi Cin, Güney-Halil Ayhan, Çardak-Hüsnü Yılmaz, Çal-Fethi Akcan (Cumhur İttifakı), Çivril-Niyazi Vural, Çameli-Cengiz Aslan, Baklan-Yusuf Gülsever, Bekilli-Mustafa Çoban, Babadağ- Salim Demirezen, Beyağaç-Mustafa Akçay, Acıpayam-Hulusi Şevkan, Serinhisar-Şeref Turhan, Kale-Mehmet Salih Sağınç, Tavas-Hüseyin İnanlık."
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 04:41 Kaynak: İHA
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